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父親節去沙田新城市 玩親子單車遊

行政人員版 04:00 2021/06/07

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父親節就快到，大家安排好節目慶祝未？黛安收到風，新城市廣場喺父親節當日（20日），特別推出「Slowood x tokyobike父親節沙田遊」，爸爸們可用復古日系單車同囝囝囡囡乘風慢遊沙田，共享天倫樂。

今次活動為參加者提供60分鐘tokyobike體驗，活動共設3段體驗時間，The Point by SHKP會員可以The Point 600積分參與。公關姊妹話，tokyobike今個月19日至20日會喺商場展出最新型號單車，仲有9折優惠，啱晒好動又鍾意日本文化嘅潮爸。

圓方逾百人氣店 推消費獎賞

另外，ELEMENTS圓方超過100間人氣商店，亦會推出父親節消費獎賞，即日起至今個月27日，喺商場以電子貨幣即日單一消費滿2,000元，可享2,000元獎賞，當中包括1,000元ELEMENTS圓方餐飲現金券及1,000元商戶禮券；如果消費滿10,000元，就有3,500元獎賞，包括800元ELEMENTS圓方現金券、PREMIERE CINEMAS電影禮券2張，同2,500元商戶禮券。

想知道更多詳情，記得留意各商場官網嘅最新動向喇。

本文轉載自《晴報

新城市廣場設3段tokyobike體驗時間，本月19日至20日更會喺商場展出最新型號單車。

新城市廣場設3段tokyobike體驗時間，本月19日至20日更會喺商場展出最新型號單車。

於圓方消費滿2,000元，即可享2,000元獎賞。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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