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降壓食物

副刊版 2021/06/08

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近日，與戰友傾談的話題多數跟接種疫苗有關，特別是戰友中，有部分正服用降血壓藥或一直受高血壓困擾的，她們會擔心疫苗的副作用問題，所以，都希望血壓可以穩定些才決定打針。我說：「減輕體重的確能改善高血壓，可是，欲速則不達啊！保持心境開朗也是重要的一環。一般來說，減低現時體重的一成至一成半，已經對病情有顯著改善。」

琪琪很擔心地說：「我一直很注意減鹽，知道零食大多高鈉，已經很少吃，但血壓好像仍未有大改善。」我補充：「少鹽，當然重要，但是，營養素中，鈣質、鉀質及鎂質等，對降血壓的效用更大。舉一個例，相信你也曾聽說過血壓高人士宜吃西芹，這就是因為西芹含有豐富的鉀質，可調節體液平衡，有助降血壓。」

她問：「我很怕西芹的草青味，有另一種食物選擇嗎？」我提議：「你愛三文魚或深海魚嗎？奧米加三脂肪酸，可有助減低發炎及血液凝固，所以，有時候可在凍肉店買些三文魚柳煎來吃，或弄成三文魚碎伴飯也不錯，如你懶煮飯，可嘗試在超市買些罐頭三文魚做三文治或伴麵，也是不錯的懶人料理。早上，不妨改吃希臘乳酪，當中也含有降血壓的鎂及鈣！」

我再補充：「蔬果中，西蘭花、藍莓和士多啤梨中的抗氧化營養素，也對降血壓有正面幫助。小食中，開心果的鉀質也有不少呢！」她說：「怪不得我少吃鹽也沒有效能，原來，忽略了這些元素，說實話，原來我有點挑食！」我點頭。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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