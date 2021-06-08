早前，電視播公益金慈善騷，有環節稱為失業家庭打氣，安排了周柏豪、鄭融的一首合唱舊歌《一事無成》，歌詞當中有以下幾句：「好想好好的打拼／可惜得到只有劣評／沒有半粒星」、「幾年來毫無成績／地位未有躍升」，翌日在社交媒體被洗版，網民問：「此曲對失業家庭來說，是攞景定贈興？」

確實，在安排上敏感度不足，大意了。雖然嚴格來說，這件事不致PR crisis（公關災難）級別，但也屬不應發生的PR blunder（公關瘀事），翌日給人笑到面黃，尷尬不已。

從公關角度去看，公益金一年一次電視大show，各總理個個身光頸靚、出錢出力，但第二日多人談論的，竟然只有「一事無成」，若大家在網上鍵入「公益金」，會彈出「公益金一事無成」的字樣選擇，令慈善機構何其尷尬！

講句公道話，這不關兩位歌手事。作為表演者，責任是把現場表演做好，他們很大機會甚至不知那是一個為失業家庭打氣的環節，只知道要合唱《一事無成》而已。爆出這樣的公關瘀事，多為負責節目整體製作和安排團隊的責任。其實，要避免公關瘀事發生，不用專門公關訓練，只要有一點common sense，再加一些敏感度便可。正如你老友結婚，你要幫手揀歌，斷估你不會在其婚禮上選上《愛情陷阱》、《極度哀艷的晚上》、《好心分手》、《你沒有好結果》、《男人最痛》、《分飛燕》、《Beauty and the Beast》、《Tears in Heaven》或《It Won't Be Long》啩？﹗一切都是common sense，除非你同佢有仇。