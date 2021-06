早前,電視播公益金慈善騷,有環節稱為失業家庭打氣,安排了周柏豪、鄭融的一首合唱舊歌《一事無成》,歌詞當中有以下幾句:「好想好好的打拼/可惜得到只有劣評/沒有半粒星」、「幾年來毫無成績/地位未有躍升」,翌日在社交媒體被洗版,網民問:「此曲對失業家庭來說,是攞景定贈興?」

確實,在安排上敏感度不足,大意了。雖然嚴格來說,這件事不致PR crisis(公關災難)級別,但也屬不應發生的PR blunder(公關瘀事),翌日給人笑到面黃,尷尬不已。

從公關角度去看,公益金一年一次電視大show,各總理個個身光頸靚、出錢出力,但第二日多人談論的,竟然只有「一事無成」,若大家在網上鍵入「公益金」,會彈出「公益金一事無成」的字樣選擇,令慈善機構何其尷尬!

講句公道話,這不關兩位歌手事。作為表演者,責任是把現場表演做好,他們很大機會甚至不知那是一個為失業家庭打氣的環節,只知道要合唱《一事無成》而已。爆出這樣的公關瘀事,多為負責節目整體製作和安排團隊的責任。其實,要避免公關瘀事發生,不用專門公關訓練,只要有一點common sense,再加一些敏感度便可。正如你老友結婚,你要幫手揀歌,斷估你不會在其婚禮上選上《愛情陷阱》、《極度哀艷的晚上》、《好心分手》、《你沒有好結果》、《男人最痛》、《分飛燕》、《Beauty and the Beast》、《Tears in Heaven》或《It Won't Be Long》啩?﹗一切都是common sense,除非你同佢有仇。