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廣州疫情

副刊版 2021/06/08

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廣州疫情緊張，有好幾位廣州朋友，之前出差在外，現在都未敢回廣州老家。但個人行程的紀錄後台，和健康碼的快速更新，也顯示現在面對突發疫情變化時，監控人流技術的無孔不入。譬如一位廣州朋友，出差時剛爆出廣州疫情，竟然他的健康碼就變了黃色（即中風險），搞到許多地方都不收留他。而到現在，廣州或廣東所屬中高風險地區的人想出行跨省的話，基本上都很難。

今次為甚麼是廣州？好多老廣們都說不意外，遲早要發生。原因是廣州現在基本上是從外國入境中國的最主要城市，佔了九成數量。但這一波疫情的一號病人即荔灣區那郭婆婆，其被感染的源頭即零號則一直未查明。照理她和境外剛進中國的可能帶病者，有直接接觸可能性不高。那到底這波疫情是外地傳入還是本地個案？

廣州友人還直擊，今次新一波，廣州看來已得着一年多來的防控經驗，驗測效率及動員力確驚人，包括鎖定一號病者後，立即追查到她的傳播鏈，之後定點快速隔離社區，做核酸、建方艙。人擠人去驗測當然本身也有傳染危機，但市民那種配合的服從真叫人歎服。被封區前，好多人趕去排隊驗核酸，搞到街頭好多長龍。但廣州排隊法，今次出了好多新招，不少人在背後貼大字板，寫明：我後面還有全公司五十人排隊。一個告示則提醒大家，看清楚不要排錯，當中有一條，是排隊吃牛肉火鍋的。

有關郭婆婆的行程被公布後，還引發另一些幽默討論，就是她最愛去不同茶樓食點心飲茶，說她識食之餘，卻對她偏不去距離屋企最近那間茶居這習慣頗有不解，可能證明這家茶居並不好吃。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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