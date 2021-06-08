青年實習有需要 贏在職場起跑綫

本港一項調查發現，不少基層大專生未曾參與實習計劃，只因生活所迫及支援不足。實習對學生的職業生涯意義重大，只要善用學界與社會上的資源，基層學生一邊實習一邊供養自己並非不可行。

社區組織協會及新青權利關注會公布調查顯示，本港17至25歲基層大專生當中，僅61.4%曾參加實習計劃。60.5%表示需要工作賺錢供養自己，更有35.5%表示需要供養家人，而由於實習所得的津貼較低，令基層大專生更傾向兼職或「炒散」，錯失在機構工作經驗，長遠更或削弱職場競爭力。

可獲寶貴經驗 建立人脈關係

職場與課室終究有差別，實習的一大意義是可讓學生在工作環境中應用課堂知識，從而可獲取寶貴經驗（見表），但更重要的是建立人脈關係。

美國紐約州立大學指，每個人身邊認識的16個人當中，有1人可以透過人脈關係幫到自己爭取穩定的工作。

然而，實習機會頗大程度上取決於經濟環境，尤其在疫情下。基層學生難以實習並非本港獨有問題，英國大學聯盟Universities UK去年曾經提倡當地政府撥款5億英鎊，資助25,000名大專畢業生的薪金，以鼓勵他們在疫情期間取得實習機會。有關開支或因過於龐大，聯盟的提倡並未被當地政府採納。

盡管如此，實習經驗甚為寶貴，若因眼前生活所迫、影響未來職業生涯，無疑因小失大。英國教育公司QS每年都會公布世界大學排名榜，今年3月更撰文為當地學生提供無償實習生存指南，建議他們善用社會上的資源（例如政府及私人撥款）、一邊實習一邊做兼職、以及減少不必要的開支。

邊實習邊兼職 減不必要開支

各地學府更會盡量協助畢業生應付生活開支，以鼓勵他們參與實習計劃。美國民間一直有聲音反對企業提供無償實習機會，聲稱對貧困學生構成歧視，西北大學為應對此類情況，自2007年起為本科畢業生提供名為SIGP的實習資助，參與無償實習計劃的畢業生每人可獲資助3,000美元。

去年因應疫情影響，校方更為多達415名學生提供資助，人數創歷年新高。

本港部分學府也有提供類似資助，例如浸大去年因應疫情下經濟衰退，設立Project SEED資助計劃，與校友及社會各級合作，為學生提供實習機會，學生只需完成全職6周或兼職150小時的實習，即可獲4,000元津貼，完成60小時實習亦可獲1,500元資助。本地院校可提供更多類似援助，不讓基層學生輸在職場起跑綫。

▲ 青年參與實習對職業生涯意義重大，不但可獲寶貴經驗，更重要是可建人脈關係。（資料圖片）