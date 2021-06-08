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倘有學校300人願接種 學界倡到校打針

專家籲取各地基因圖譜 為抵港者驗抗體

港聞版 2021/06/08

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港府即將公布下調至12歲學童可接種新冠疫苗的安排，教育局局長楊潤雄昨午與學界代表會面，了解學校對接種安排的意見。有學界代表會後透露，若有學校達300人願打針及有儲存疫苗配套，局方或可安排到校打針。

而本

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