倘有學校300人願接種 學界倡到校打針 專家籲取各地基因圖譜 為抵港者驗抗體 港聞版 2021/06/08 分享： 港府即將公布下調至12歲學童可接種新冠疫苗的安排，教育局局長楊潤雄昨午與學界代表會面，了解學校對接種安排的意見。有學界代表會後透露，若有學校達300人願打針及有儲存疫苗配套，局方或可安排到校打針。 而本 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 維生素A+精油治療 恢復新冠患者嗅覺 今日 維生素A+精油治療 恢復新冠患者嗅覺 打針助生活復常 半數人認同 今日 打針助生活復常 半數人認同 港童身心健康遜國際 生活滿意度低 今日 港童身心健康遜國際 生活滿意度低 疫下在家學習 教育環境不均等 今日 疫下在家學習 教育環境不均等 你可能感興趣 維生素A+精油治療 恢復新冠患者嗅覺 今日 01:00 維生素A+精油治療 恢復新冠患者嗅覺 打針助生活復常 半數人認同 今日 01:00 打針助生活復常 半數人認同 港童身心健康遜國際 生活滿意度低 今日 01:00 港童身心健康遜國際 生活滿意度低 疫苗 學校 教育局 楊潤雄 旅遊巴 天盛苑 疫情