港府即將公布下調至12歲學童可接種新冠疫苗的安排，教育局局長楊潤雄昨午與學界代表會面，了解學校對接種安排的意見。有學界代表會後透露，若有學校達300人願打針及有儲存疫苗配套，局方或可安排到校打針。

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