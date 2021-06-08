HKTVmall畢業生培訓 不限學科 月薪2萬 行政人員版 2021/06/08 分享： 【本報訊】電子商貿成為大趨勢，HKTVmall宣布，畢業生培訓計劃2021接受報名，任何學科的大學畢業生都可參加，工作經驗少於1年，兼提供12個月在職培訓，月薪達2萬元，6月30日截止申請。 該培訓計劃 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日本男士明年起 最多享4周侍產假 2021/06/07 日本男士明年起 最多享4周侍產假 蘋果促員工9月起 每周辦公室工作3天 2021/06/04 蘋果促員工9月起 每周辦公室工作3天 綠色就業計劃 涉800個相關職位 2021/06/03 綠色就業計劃 涉800個相關職位 航空飲食界員工 轉投保險業自救 2021/06/02 航空飲食界員工 轉投保險業自救 Pizza Express侍應 非現金小費分成減 2021/06/01 Pizza Express侍應 非現金小費分成減 HKTV Mall 商業 電子商貿 商業營銷 求職招聘 職業生涯 服務 零售 大學 畢業