HKTVmall畢業生培訓 不限學科 月薪2萬

【本報訊】電子商貿成為大趨勢，HKTVmall宣布，畢業生培訓計劃2021接受報名，任何學科的大學畢業生都可參加，工作經驗少於1年，兼提供12個月在職培訓，月薪達2萬元，6月30日截止申請。

該培訓計劃

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