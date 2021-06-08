安全誘因兼顧 新點子谷青少年打針

本港疫苗接種率不似預期，港府和商界都試圖強化誘因，及大推優惠鼓勵市民打針。隨着接種年齡放寬下調，12至15歲青少年開打在即，港府有必要早作綢繆，一方面提供相關數據證明疫苗安全，另方面不妨考慮邀請人氣偶像宣傳推廣，並推出切合青少年需要的優惠，增加他們接種意慾。

全面復課成誘因 須釋家長疑慮

中大昨天公布的調查顯示，逾5成人同意愈多人打針，生活就愈快恢復正常。約68%被訪者認為最有效鼓勵市民接種的方法，是每次打針後給予有薪假期，其次是接種人士前往大灣區可免檢疫（約48%）、打針獲現金獎賞（37%）。

事實上，自港府帶頭給公務員放有薪疫苗假期後，很多機構亦跟隨，商界更紛紛推出抽獎，包括送樓、簽帳免找數、機票、黃金等，成功令接種人數大增，上周六更創下逾5萬人單日新高，預約接種人士亦大幅上升。

隨着青少年即將可接種疫苗，當局現行谷針的策略應要調整，因為年輕人打針需要家長同意，而且他們跟成人的需要也大相逕庭，因此政府有必要及早設計瞄準青少年的谷針策略。

首先，要做好宣傳，為青少年打針是為9月新學年全面恢復面授課作好準備。過去一年半，多次爆疫，學校亦多次停課，學生改為上網課，但有調查顯示，網課降低學習效能，無法專注，令不少家長和學生都想恢復實體課。

不過，家長最擔心子女打針後會出現不良副作用，尤其是美國和以色列都有青少年打針後出現心肌炎，可能令他們採取觀望態度。

因此，當局要用科學數據游說家長。專家早已指出，本港青少年較少有糖尿病、「三高」（高血壓、高血糖和高血脂）等問題，99%適合打針。港府同時開始收集青少年死亡和心臟病個案數據，讓開始接種時作為副作用的基數參考，並不時向藥廠索取青少年接種後出現不適的數據進行對比，向市民陳述疫苗是安全可靠的事實。

邀人氣偶像宣傳 親述打針體驗

此外，港府亦要研究鼓勵青少年接種的誘因，因現時打針放有薪假、抽獎送樓等，都無法惠及青少年。港府和商界可參考外國經驗，推出一些針對青少年切身需要的優惠，例如美國學校會向打針學生發放獎學金或學費減免、英國政府與多個交友程式合作，讓打針的青年在個人簡介中加上自己已打針的狀態，為其進行相親配對。

港府亦可善用一些已接種的人氣青春偶像，邀請他們講述自己打針的體驗，證明疫苗安全，並呼籲學生踴躍接種。商界亦可考慮與人氣偶像合作，為其舉辦演唱會，並撥出一定門券贈予已打針的青少年，從而鼓勵青少年打針。

疫苗是社會經濟復常的關鍵，谷針策略亦要因應不同族群的需要，須靈活又貼心，方能事半功倍。

責任編輯：陳靜芬