無約束債券投資策略    在不同市況捕捉最佳投資機遇

• 木星動力債券基金（「本基金」）主要投資於定息證券。本基金的絕大部份資金投資於高收益債券、投資級別債券、政府債券及可換股債券。• 本基金投資涉及與利率、信貸、還款、流動性、匯率及市況變動相關的風險。高收益資產投資亦承擔較高的違約及降級風險。 • 本基金可使用以下任何一種工具或組合，僅作對沖用途或達到有效投資組合管理的目的：期貨、期權、投資組合掉期交易、遠期貨幣合約、 信貸違約掉期及其他金融衍生工具。在不利情況下，本基金使用金融衍生工具可能在對沖╱有效投資組合管理上變得無效，從而使本基金在這些投資上蒙受重大損失。• 基金的「收益」或「收益分派」類別可酌情決定從總收益中支付股息，並同時從基金的資本扣取╱支付基金全部或部分的費用及開支，從而增加基金供支付股息的可分派收益，意味著基金實際可從資本中支付股息。從資本支付股息代表歸還或提取投資者原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。任何分派涉及從基金的資本支付股息可能導致每單位資產淨值即時減少。• 投資涉及風險，及可能導致閣下損失部份或全部投資。投資者不應只憑本文件而作投資決定，請在投資前參閱香港銷售文件，進一步了解基金 的詳情（包括風險因素）。

債券一般被視為防守性較高的資產，而股票則是潛在回報高風險亦高的投資。隨著疫苗接種計劃在各地推出及預期新冠肺炎疫情影響逐步減退，經濟反彈帶來高通脹，令美國國債債息急升，股市調整的同時或會影響債券表現，今年債券又能否發揮其防守性？收益又將如何？

今年高通脹料短暫

木星資產管理債券策略主管Ariel Bezalel在主權及信貸市場擁有超過20年經驗，見證多次經濟周期的起伏。他認為長遠來說通脹的壓力仍然有限：「近期由於去年低基數效應，以及供應受限，經濟及物價回暖速度較快。然而，全球負債比率普遍高企，經濟增長難以持久，同時不少地區包括中國也面對人口老化的問題，拖累購買力增速；另外，即使近期就業市場有所改善，但工資反彈的速度仍然相對緩慢。高通脹或僅持續一至兩個季度，因此債券仍然存在不少投資機會。」

不過，他提醒疫情的發展、央行的政策等，都令資產市場變化迅速，在投資債券時即使不需要全面防守，也不應盲目地只投資高收益債券。Ariel認為，能不受投資限制，可因應市況選擇較合適的債券投資，才能取得更長遠的回報。

捕捉不同板塊機會

由Ariel主管的木星動力債券投資策略，便是採用靈活的投資方針，在發掘市場最佳機會的同時，不忘控制風險。該策略並沒有限制基金經理的投資，因此可以讓基金團隊對市場變化作出快速應對，透過分散投資於不同類別及風險的債券，取得更佳的回報。「我們會在不同周期充分運用存續期彈性，隨著經濟周期變化，在不同板塊之間轉換，又能使用主權債券及信貸對冲保護基金資產。」

Ariel強調，債券基金的一大關鍵是在市況波動時盡量降低跌幅，雖然現時高收益債券佔木星動力債券投資策略的組合近半資產，但團隊把焦點放在擁有穩定營運模式的企業，而非集中於那些比較受經濟周期影響的行業。Ariel補充指：「我們投資的高收益債券，存續期一般較短，發行人的防守性亦較強。」

截至今年4月，木星動力債券投資策略成立至今的回報高達59.6%。根據晨星的資料，木星資產管理在該策略的最近3年及5年回報都成功跑贏同類型基金近兩個百分點；木星動力債券投資策略的夏普比率達到1.31，而晨星的全球靈活債券（美元對沖）類別則為0.69，意味前者在承受同樣風險的情況下回報更佳¹。

嚴選債券基金夥伴

星展香港執行董事兼零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳（Belinda）分享債券投資心得，指除了帶來入息外，債券還有一個額外功能就是保護資本。當市況下行時，在分散的投資組合中，債券的波動性通常較股票低。在聯儲局干預信貸市場之後，這情況進一步擴大，減少整個資產類別未來的波動性。因此，即使低收益環境降低了債券提供入息的能力，但在緩和投資組合中的波動方面仍能繼續發揮作用。「投資者應該保持靈活的選擇性，以對應市場的不確定性。」

Belinda認為不同的市場有不同做法，同時客戶在投資上有不同需要。因此，星展銀行的團隊會持續物色專業的基金公司深化合作。「我們分析基金公司的表現，不單看對方過往的成績，更會與各大基金公司進行深入訪談，了解基金團隊的選股策略及市場看法等。」

管理投資組合需不時重整不同類別債券的比重，需要大量時間及研究，Belinda認為大家可以考慮把該工作交予專業的基金經理，而能夠不受限制、因應市況靈活投資的債券基金更值得考慮。

數碼化帶來新體驗

「在新冠肺炎疫情的影響下，不少客戶改為透過手機應用程式、網站等平台，進行財富管理等銀行業務，省卻親身到分行的時間。」Belinda又補充指：「虛擬銀行大致能滿足一般客戶的需求，傳統銀行的服務則較全面，除了提供基本的銀行服務，還包括買賣基金、股票、財富管理等其他銀行業務，星展銀行新推出的DBS digibank HK正正可以為客戶帶來全新的銀行體驗。」她笑言，星展不單推出網上銀行服務，同時DBS digibank HK流動理財能為客戶帶來更多服務體驗：「以財富管理為例，DBS digibank HK提供全球投資交易，在7大國際股票市場（香港、新加坡、美國、加拿大、日本、澳洲及英國），進行14種外幣交易及以10種貨幣投資250種單位信託基金，星展銀行更運用大數據分析客人的投資需要及興趣，務求提供多元化貼心服務。」

了解更多：https://bit.ly/3gBpGS1

¹ 資料來源：Morningstar Direct，基於木星動力債券基金（類別L 每季收益美元對沖），數據由2012年5月8日至2021年4月30日。基金過往表現：年初至今：-1.0%；2020 年：7.0%﹔2019 年：9.7%﹔2018 年：-1.2%﹔2017 年：3.5%﹔2016 年：5.0%。資產淨值對資產淨值，扣除費用（以美元計）， 將總收益再作投資。同類型基金平均指Morningstar Direct全球靈活債券類別（美元對沖），以香港證監會認可基金篩選為準。夏普比率基於自2012年6月1日起年度化的每月回報資料。

附註：本基金可將投資組合的很大比例投資於高收益和無評級的債券。該等債券或會提供更高收入，但所潛在的違約風險更大，特別當市場是處於動盪的時刻。定期收益款項將出現浮動。在困難的市況下，債券市場流動性的下降可能使基金經理難以市場報價出售有關資產。這可能為閣下的投資價值帶來負面影響。在極端市況下，某些資產可能變得難以及時或以公平的價格出售。這可能會影響本基金在履行投資者要求基金贖回的能力。購買木星基金份額應以香港銷售文件、任何補充文件和（如適用）最新的年度報告和半年度報告中包含的資料為基礎。有意認購基金者，應自行了解其公民身份、居住地或戶籍所在地相關之法律規定、香港外匯管制規例及適用稅種。閣下可在www.jupiteram.com內的香港網站（內容未經香港證監會審查或批准）瀏覽香港銷售文件，亦可向木星資產管理索取。

重要資料：內文中提及的是在編寫時的意見，並可能會改變。本文件由木星資產管理和星展銀行（香港）有限公司編製，並未經香港證監會審核。投資涉及風險。閣下投資的價值和收入可升可跌，閣下可能無法取回全數投資金額。以上資料並非亦不應被視為投資建議，亦不構成任何認購、買賣或贖回任何投資產品的要約或要約招攬。過往業績並不代表將來的表現。閣下作出任何投資前，應細閱有關產品銷售文件、戶口條款及細則和產品條款及細則，以了解詳細產品資料及風險因素。如對此資料或任何銷售文件有任何疑問，閣下應諮詢獨立專業意見。基金是投資產品而個別產品可能涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的，除非中介人於銷售此等基金投資產品時已向閣下解釋，經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後，此等基金投資產品是適合閣下的，否則閣下不應作出投資。此等基金投資產品並非受保障存款，不受香港的存款保障計劃保障。產品有別於傳統定期存款，也不應視作可代替定期存款。證券買賣是一項投資。證券價格可升可跌，而且有時可能會非常波動，在某些情況下更可能變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。外滙涉及風險，客戶應注意外幣兌換會因滙率波動而導致虧損。

（特約）