「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 副刊版 2021/06/09 分享： 疫情下闊別海外旅遊最少一年，幸好香港各地也有不少新景點及節目，好像「#ddHK設計#香港地」旅遊項目，在灣仔至中環維港海岸設置7組創意作品，既有藝術氣息，亦可觀賞打卡，讓港人重拾旅行的樂趣。 由旅遊事務 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 今日 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 2021/06/08 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 2021/06/05 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 2021/06/05 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 2021/06/04 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 裝置藝術 灣仔 中環 設計