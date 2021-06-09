「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河

疫情下闊別海外旅遊最少一年，幸好香港各地也有不少新景點及節目，好像「#ddHK設計#香港地」旅遊項目，在灣仔至中環維港海岸設置7組創意作品，既有藝術氣息，亦可觀賞打卡，讓港人重拾旅行的樂趣。

由旅遊事務

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