維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 副刊版 2021/06/09 分享： 出外旅遊仍然遙遙無期，惟有留在香港Staycation望梅止渴。香港維港凱悅尚萃酒店推出「港遊世界」系列，與西澳洲旅遊局攜手帶來We Miss Western Australia住宿計劃，邀請一眾熱愛 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 今日 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 2021/06/08 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 2021/06/05 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 2021/06/05 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 2021/06/04 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 酒店 澳洲 Staycation