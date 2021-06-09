上海谷針策略不僅最多，而且也顯示這城市最有錢，因為谷針的禮品確吸引。沒有抽樓那麼遙遠，老百姓就盯着眼前即刻得到的實惠。之前得到的信息，是有現金送，因本着FC精神，未證實就不報了。但上周看到民間各社區都加碼行動，走在街上，橫額遍布，「看見新冠／我不怕不怕啦／我打疫苗了」、「沒打疫苗少出去」等等，居委大媽大聲公都在叫人去打針。

最誇張是在商場那些旺區，有流動打針車（像捐血車），可以立即上去打針。亦有專車接送，由社區去到打針站。至於在一些甲級寫字樓，就會有pop up打針點，好多白領話，食完午飯無乜事就去打枝針吧！

講到「獎品」，也是看到真實案例和圖片後才相信。有朋友確實得到食油、雞蛋和李錦記。也有送手機通話費和禮物包（內有牛奶、化粧品、公園門票等）。較吸引是有地區確實有現金交易，打完針，三百五十元人民幣就手機到帳。上海寶山區成為最熱爆話題點，因為是打針可現場抽獎，抽到送你iPhone 12！還真的看到得獎者合照和一排排待送手機。

為何谷針加速加碼那麼厲害？應該都是有KPI（Key Performance Indicator）指標分配下來。在好些屋苑，簡直有該社區接種率的統計更新，像發「皇榜」一樣貼在當眼處，給予居民群眾壓力，製造令未打針的人都不好意思的氣氛。

氣氛湧現到，有外地人專程坐高鐵到上海虹橋站打針，因為火車站附近就有臨時接種點，有些點甚至有夜場服務。而據說在上海以外的其他地區，打針的確沒有那麼方便，更不用說沒那麼多禮物送。

最新統計，上海是累計已接種了二千六百萬劑，有一百六十個給港澳台人士的接種點，所以香港人在上海還是可以打針。還說六月九日之後，可能就沒得打或要付費打針，實行出盡力谷多幾天。