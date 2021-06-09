昨日談及慈善show一曲《一事無成》為失業人士打氣，釀成公關瘀事。這種因為忽略別人（尤其基層）感受而被鬧爆的個案，又豈止香港？

去年十一月，小米集團清河大學副校長王嵋在論壇聲稱，小米認為未來的天下，是得屌絲者得天下。「屌絲」，在內地絕非粗口，而是自一二年開始從內地興起的流行詞，意指「人生失敗組」、「人生輸家」、「一事無成」的年輕人，通常是年輕人用來自嘲的。然而，自嘲是一回事，被人笑loser，則另作別論。而小米的客戶群俱年輕族，此話直接得罪米飯班主，有網民評價：「小米成功將自己拉回低端機行列」。王嵋最終要出來致歉和主動請辭，才平息怒憤。

小米此事，我認為可看成王嵋因代溝而造成的無心之失；其原意是想表達「得年輕人得天下」之意，可能是她對年輕文化和潮語掌握得不夠好，不明其意就亂講亂用，致令不必要地造成對小米品牌和對自己的傷害。這又是敏感度不足的一例。

但寶馬中國於去年十月在微博的發文，卻刻意炫富兼貶低他人，令人非常反感。他們在一張寶馬跑車照上，加了這一句：「我已經加滿油了，你呢？打工人。」「打工人」一詞，是內地近年興起的潮語，意指要勞動、工資又低的一群，帶有卑微之意，是現代人對職場壓力的一種宣洩。普羅大眾，其實大部分都是打工人或打工仔，他們用「打工人」來自我消遣，是苦中作樂的自嘲，但給別人嘲笑則是另一回事。寶馬汽車定位於高檔產品中，用「你呢？打工人」就有炫富、看不起人之意味了。因此，微博帖文甫出，基本上就得罪了全國打工仔，寶馬瞬即翻車（內地網路用語，指被坑了、出現意想不到的關公災難）。

故事教訓：對社會上的基層家庭、打工人、難向上游移動的年輕族，企業要提高敏感度，盡量避免有傷害人家感受之用詞或動作，但亦萬萬不能消費他們作煽情之舉，看在現時精明之公眾眼內，徒增反感。