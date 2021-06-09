設大灣區諮詢委員會 助粵港澳融合

粵港澳大灣區涉一國兩制3個法律體系及3種稅制，如何令3地既保持現有的社會制度、經濟體制，又可以取長補短合作融合，共商規劃、共建藍圖、共享成果、共贏未來，並引領中國經濟在激烈的全球競爭中再創輝煌，為實現國家第二個百年宏偉目標作出新貢獻，關鍵在於制度創新和頂層設計。

2019年2月18日，國務院頒布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱「規劃」），闡述了建立大灣區的重大意義，提出了總體發展方向和多個重點發展領域，並要求各地區、各部門結合實際貫徹落實。

3地合作約束機制 助落實政策

粵港澳3地政府各為地方權力主體，在保障國家核心利益的前提下，均有責任維護自身的發展利益。要讓3地實現合作融合，僅憑政策或規劃是不夠的，因為政策和規劃僅表明了合作意圖和發展方向，真正能將政策和規劃得以執行和落實，還需要一個3地合作和約束機制。本人認為，有必要盡快成立「粵港澳大灣區諮詢委員會」。

目前粵港澳3地已聯合成立了大灣區智庫和大灣區研究院，對大灣區規劃決策發揮了積極的作用。但是，目前大灣區更需要的是一個類似「人民政治協商會議」形式的組織，為3地政府的聯合決策和施政提供全方位諮詢。

對粵港澳大灣區而言，設立諮詢委員會是對一國兩制下現有行政合作體制的一種合理有效補充。目前3地的合作主要依靠政府官員聯合召開不同層面會議，共商合作和解決合作中存在的問題。在3地政府的背後，均有很多社會團體和各路專家，其中包括大灣區智庫和研究院，他們以建議書方式向當地政府建言獻策，或舉辦論壇、頭腦風暴（Brainstorming）、實地考察等，但鑑於組織性質或專家的角色，他們的工作往往僅停留在建言獻策的層面。

而3地政府對於收集而來的各種建議書，一般會按問題屬性先分類，再分發到各相關部門去處理，政府基層部門將他們認為可採納的各種建議滙總後，再向上級寫報告，經過層層領導把關篩選，最後呈最高領導，作為3地開會文件。

這種運作既官僚、本位，又低效，且有可能抓一漏萬，很多好的建議，甚至涉及國家發展大局和區域整體利益的設想，都被過濾掉了。而設立大灣區諮詢委員會，就是要讓3地精英和專家以大灣區行政顧問的角色，參與大灣區的政治協商、民主監督和參政議政，確保大灣區規劃得到更加有效的落實，促進3地加快融合。

更有效凝共識 確保規劃目標落實

1、政治協商：大灣區合作融合涉及國家、區域和3地發展利益，必須通過有效的政治協商途徑解決。大灣區諮詢委員作為行政顧問，將按專業混合編組，讀取3地政府關於大灣區發展目標、願景規劃、方針政策等的報告，並查閱相關文件和制度，舉辦座談會等。

他們將從大灣區整體利益和發展出發，本着專業精神，以口頭或書面方式提出意見或建議，開展貼身諮詢工作，其真知灼見將彌補政府官員在某些方面的認知局限，也防止地方主義作崇，提高協商效率，避免政策失誤，增強各項政策措施的可操作性。

大灣區諮詢委員會將更廣泛、更有效地凝聚社會共識，以專家身份協助政府，解決大灣區融合過程中的難題，確保國家規劃目標的落實，令灣區早日實現基礎設施相通、社會資源共享、人員自由流動、科創緊密合作、金融互聯互通。

開會提意見批評 進行民主監督

2、民主監督：一般情況下，大灣區諮詢委員會可每年召開兩次全會，由3地政府向會議作年度和半年度工作報告，諮詢委員對3地政府在貫徹執行國家相關規劃、大灣區重大決策和部署、涉及大灣區人民群眾切身利益的實際問題，以及3地政府的相關工作，通過提出意見、批評、建議等方式，進行民主監督。

會議亦將就上一年度3地建設大灣區工作進展和下一年度工作安排，採用分組討論形式，也可採用與3地首長見面會形式直接表達意見，督促政府切實按既定規劃和政策，及時有效落實。

成立專門小組 調研區內重要問題

3、參政議政：大灣區諮詢委員可對灣區內的政治、經濟、文化、社會生活和生態環境等方面的重要問題，以及人民群眾普遍關心的問題，成立專門工作小組開展調查研究，並以撰寫調研報告、提案、建議案或其他形式，向3地政府提出意見和建議。

就拿香港來說，目前很多棘手的難題需要與灣區其他合作方共商共議，例如利用人工智能和大數據加快通關速度、港珠澳大橋增加車流量、青年就業和向上發展、公共資源如何分享、提升機場碼頭航運效率、科創和知識產權保護、香港發展第四產業、金融向內服務、私人信息交流和披露等。

從中央到地方，內地每一級政府都配有同一級的政協會議。政協制度在我國建設社會主義強國的過程中，發揮了極其重要的作用，是我國「制度自信」的重要基石。大灣區在一國兩制下，雖難以成立人民政治協商會議，但增設一個粵港澳大灣區諮詢委員會是有可能和必要的，它將有利於大灣區的共商、共建、共享和共贏，在當前複雜的國際大環境下，建設好大灣區更加時不我待。

▲ 大灣區在一國兩制下，雖難以成立人民政治協商會議，但增設一個粵港澳大灣區諮詢委員會是有可能和必要的。（資料圖片）