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疫下居家做義工 助人自助更健康

評論版 2021/06/09

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浸信會愛羣社會服務處公布調查指，參與義工活動的市民精神健康較一般人更佳。疫下做義工不但可促進社交，更可助人改善身心健康，不少更可在網上遙距進行，讓人在安全環境下行善。

體內釋催產素 助放鬆身心

浸信會愛羣社會服務處去年2月至今年2月期間進行一項調查，發現受訪義工的精神健康平均得分為62.6，遠高於全港去年的平均45.1分。機構表示，義工精神健康普遍較少受疫情影響，疫情下雖要保持社交距離，但投身義工工作可助拓展社交與支援網絡，從而減少孤獨與無助感。

服務社會除了能夠充實個人心靈，更或改善身體健康。美國華頓商學院早有研究顯示，經常做義工的人士體內會分泌更多催產素（oxytocin），因行善而帶來的滿足感亦源自體內增加分泌多巴胺（dopamine）及血清素（serotonin）。催產素可助減少體內皮質醇（cortisol）水平，讓人感到更放鬆與愉悅。

疫情期間做義工意義重大，因經濟衰退導致更多人需要倚賴慈善機構服務，這些機構疫下常面臨人手不足。市民若想行善，大可瀏覽義工平台「好義配」，定期留意最新義工活動消息，尋找合適自己及有意義的各種義工活動。

網上做義工 發揮一技之長

本港以至全球很多地方當下仍未全面清零，若不想到人多地方進行活動是可以理解。各地組織皆嘗試因應疫情影響，在網上招募義工與進行活動。聯合國義工（UNV）現時在全球招募義工，讓他們發揮一技之長，支援聯合國在各地的抗疫工作，包括寫作、藝術創作、繙譯、社區組織合作、及網站設計等。

本港亦不乏網上做義工的機會（見表）。疫情當下的網上遙距學習安排，讓不少學生與家長甚為頭痛，市民不妨考慮參與「好義配．好義補」網上問功課平台的活動，在Facebook Messenger及LINE等社媒上，為小一至中三學生提供免費實時網上學習支援，解答學生在學業上的疑難。

疫情期間人們缺乏社交，導致心理健康普遍惡化。義工組織「心聆樹窿」提供平台，讓人在保密環境下說出心底話，發洩心中情緒，組織正在招募義工，若有一定輔導經驗可考慮提供網上輔導，但即使不具備任何輔導經驗，也可考慮加入社交媒體組，幫忙設計圖片或撰寫文章。

幫助他人的同時，其實也可幫助自己，行善途徑亦頗多元化，市民不妨根據個人能力，在綫下或綫上行善。

疫情下需要保持社交距離，不少人或感孤獨。有研究指，經常做義工的人士體內會分泌更多催產素助減少體內皮質醇，讓人感到更放鬆與愉悅。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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