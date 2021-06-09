康體產業趁早升級 填供應缺口

去年11月，特首林鄭月娥在施政報告中提出「躍動港島南」計劃，要把南區「打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區」，並已於今年2月在發展局轄下開設跨專業的「躍動港島南辦事處」，協調區內文化、消閒、體育幾方面同步進行產業升級。

在此之前，民政事務局於2017年已開始了「升級體育及康樂設施5年計劃」等，措施主要走群眾路綫，針對體育的「普及化」和「盛事化」範疇，「躍動港島南」計劃某程度上是其行動升級。

疫下封關 港康體改革始受關注

本港的康樂體育改革以往較少在社會上被討論，到去年因新冠疫情「封關」後，因絕大部分市民都不能離境度假，將康樂活動「需求」作「入口替代」（import substitution），政府增加設施供應和進行產業升級的構想，才逐步受到較廣泛關注；而海洋公園同期因「封關」客量急跌而順勢推出的結構性改革，更是相關討論的觸發點。

在社會不穩、經濟不景時發展康樂體育、消閒玩樂產業，對內而言固然有羅馬帝國中後期以「麵包和馬戲」（panem et circenses）安撫人心的社會功用，但筆者認為，相關一系列計劃的劃時代重要性遠遠不止於此。

過去40年，香港經濟特別是金融業的發展，其實是成功實現了毛澤東提出的「超英趕美」，今日港交所的每日交易額是英國倫敦證券交易所的4倍，年度IPO集資額亦經常位冠全球，與華爾街齊名。

同樣作為國際一綫大都會，香港今時今日只剩下生活質素、康樂體育活動的水平仍落後於倫敦紐約。既然成「超級聯繫人」，正所謂「出處不如聚處」，要長遠地維持社會穩定、留住人才資本，本港康體行業的發展需要急起直追。

香港的公共康樂體育設施，或更準確地說，有中央管理、社群共享的康體設施，最早見於戰前的殖民地時代。19世紀中後期，歐洲人開始大量來港定居，由外籍社會人士組織成不同的會員制體育會所，以低價向政府租地經營。很多此類會所今日仍然營業，入會費動輒以百萬計，而且等候名單數以年計。這一方面固然可說是香港人「富起來」的身份象徵，倒過來說其實也在證明本港的康體設施是何等缺乏，連有錢人也在面對供應不足的問題。

無論貧富 均面對康體設施短缺

於1970年代，即「麥理浩10年」，港英政府開始大批營建由政府資助和管理、向全港市民開放會籍的康體設施。當時的做法也是以「社會福利」的思潮領導，公營康體設施常與同期快速發展的公營房屋、新市鎮項目並列，但體育設施往往佔地甚多，「全民普及運動」在當年的迫切性又不及住屋和教育，所以只能「盡量做」，而不深究「供應缺口」一類問題。到2017年，政府才委託顧問公司開展深入的供求分析，研究至今仍在進行中。

值得留意的是，同期本港住屋市場開始流行包含私人會所的大型私人屋苑，為居民提供共用的康體設施，某程度上是同時想複製戰前殖民地上流社會的體育會，以及70年代政府營建大型新市鎮體育館的模式。可是經歲月洗禮後，似乎仍是前兩者運作較有效率，屋苑會所則經常出現使用率不足的情況，體育會和康文署則可能因為不必局限使用者居住地區，在使用條件上較有彈性，所以使用率亦普遍較高，是對香港土地資源較高效率的運用。

「全民運動日」 具劃時代重要性

回歸後康體政策的一大突破，是由衞生署和康文署合辦的「普及健體運動」。雖然「運動有益身心」是大部分香港人都有的常識，但因上文所說的土地問題，自中學畢業後已沒有強制執行；而兩署合辦的「全民運動日」更是具劃時代的重要性，開始超越「宣傳推廣」的境界，有協調康文署在供應側主辦活動、開設設施免費使用日等等。

在活動參與人數上，「全民運動日」看似取得重大成功，但實際效果難以量化：康文署的康體設施本來就已因供應不足，在繁忙時段經常爆滿，活動「建議」全港每人每日做運動半個鐘，但港人普遍居住環境狹窄，每日在家運動並不實際；另一邊廂，當年未有「在家工作」的概念，大部分香港人日間都外出上班，「普及健體運動」卻沒有與勞工處協調，如何讓全香港打工仔每日在工作地點做運動。

到了2010年代，香港在公共財政上風調雨順，2017年政府才一次性推出「體育及康樂設施5年計劃」，新建或升級26個現有項目，涉及200億元。但「5年計劃」的主要推動力，究竟是因為衞生署和康文署定義和加大了港人體育設施的總需求後，政府回應訴求，出資填補供應缺口？還是只是「配角」，附和同期政府增加基建開支的大方向，「順便」增建康體設施？相信不會有很多人認為是前者。

所以筆者認為，「躍動港島南」是特區政府第一次將增建康體設施列為區域性發展政策的「主角」，並指導其他資源作出配合，是在施政理念上的一個重大轉變。趁疫情期間大家也被迫留港、無所事事，不如盡快上馬，再看看未來有沒有擴大規模的可能性。

▲ 本港的康樂體育改革以往較少在社會上被討論，到去年因新冠疫情「封關」後，才逐步受到關注。（資料圖片）