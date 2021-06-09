金融高科技有規劃 鞏港國際中心地位

金管局將研究發行數碼港元可行性，除了要趕上數碼貨幣大潮流，亦是進一步加強金融科技（FinTech）的優勢。推出數碼港元只是第一步，金管局還提供長遠規劃，讓金融界盡快檢視提升業務數碼化，方能提升金融服務業的競爭力，鞏固本港作為國際金融中心的領先優勢。

數碼貨幣大趨勢 方便好用招徠

金管局總裁余偉文昨天公布「金融科技2025」策略，表明內部已成立跨部門工作小組研究數碼港元在零售層面的可行性，還會全面推展銀行數碼化、發揮數據基建潛能、擴展金融科技人才庫及善用資源政策支持發展。

發行數碼貨幣是大勢所趨，全球八大央行已着手研究，內地的數字人民幣更已進入場景測試階段，香港更要加把勁。對港人來說，數字人民幣跟手機支付沒多大分別，差異是數字人民幣由人行發行擔保，並提供技術基建配套。

一般人對本地金融科技的印象有謬誤，以為是大落後。其實，香港作為國際金融中心，有着先進金融科技，例如八達通曾是全球最先進和最廣泛使用的非接觸式支付系統，港人每天都在使用金融科技。正如前財政司司長曾俊華所說，八達通實在太方便好用，令金融科技早已融入日常生活之中，大家習以為常，用來搭車、購物，卻不自覺地對陌生金融科技產品卻步。

不過，只要營運者能提供便捷兼優惠，可將港人習性改變過來，流動支付便是最佳例證，本港便利店可接受十多種流動支付。轉數快是另一例子，推出近3年，已有逾635萬個帳戶，滲透率相當高，反映只要方便好用，市民是願意接受新金融科技產品。

隨着手機支付普及，相信港人也會接受數碼港元，惟普及程度仍須視乎便利，亦有人關注私隱安全。金管局早前曾與人行、泰國及阿聯酋央行合作，推出以區塊鏈為基礎的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」，以便提高數碼貨幣在未來跨境支付或購物的效率、減省交易成本。

須完善監管制度 添銀行競爭力

金管局除了着眼數字港元發展，今次提出的長遠規劃，首要工作是要求銀行業檢視現時和未來數年內採用的金融科技，查找還有哪些方方面面需要進行數碼化的領域和技術類別，着手加以改善，從而提升本港銀行業的競爭力。

此外，亦會同時推動金融科技基建，建立「商業數據通」、企業版「智方便」和「區塊鏈共用信貸資料平台」，透過以數據為基礎，向企業提供嶄新服務。只要企業願意分享數據，不但可透過電子渠道認證身份，更可讓銀行在無抵押品下透過分析企業的銷售數據，從而快速審批貸款，協助中小企解決融資問題。

金融科技發展有了路綫圖，業界除致力開發更多方便好用的先進產品，既提升金融服務水平，又可維持本港金融科技在數碼年代的優勢。當局亦要完善監管指引，增加市民和企業使用的信心，才能進一步鞏固本港國際金融中心地位。

責任編輯：黃鑠安