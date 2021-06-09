  • 28°C
香港時間 : 2021609日 (三) 03:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長江送2千萬禮券 頭獎500萬可買樓

新世界向5千基層 派千元現金資助

港聞版 2021/06/09

分享：

本港不少大企業各出奇謀，響應港府全城起動計劃谷針，事隔一周，長和系創辦人李嘉誠終出招，長江集團及李嘉誠基金會送出總值2,000萬元禮券大抽獎，頭獎可獨得500萬元禮券，可用作購買長實旗下一手物業。

新世

...

相關文章

林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升
今日
林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升
輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人
今日
輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人
有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病
今日
有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病

你可能感興趣

林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升
今日 01:00
林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升
輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人
今日 01:00
輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人
有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病
今日 01:00
有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病
長和（00001） 長實集團（01113） 李嘉誠 李嘉誠基金會 新世界發展（00017） 疫情 疫苗

下一篇文章

林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？