本港不少大企業各出奇謀，響應港府全城起動計劃谷針，事隔一周，長和系創辦人李嘉誠終出招，長江集團及李嘉誠基金會送出總值2,000萬元禮券大抽獎，頭獎可獨得500萬元禮券，可用作購買長實旗下一手物業。

新世

...