長江送2千萬禮券 頭獎500萬可買樓 新世界向5千基層 派千元現金資助 港聞版 2021/06/09 分享： 本港不少大企業各出奇謀，響應港府全城起動計劃谷針，事隔一周，長和系創辦人李嘉誠終出招，長江集團及李嘉誠基金會送出總值2,000萬元禮券大抽獎，頭獎可獨得500萬元禮券，可用作購買長實旗下一手物業。 新世 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升 今日 林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升 輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人 今日 輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人 有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病 今日 有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病 你可能感興趣 林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升 今日 01:00 林鄭：商界獎賞逾1.2億 料接種率續升 輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人 今日 01:00 輝瑞5至11歲打針試驗 涉4600人 有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病 今日 01:00 有人接種後染疫 專家：國產疫苗防發病 長和（00001） 長實集團（01113） 李嘉誠 李嘉誠基金會 新世界發展（00017） 疫情 疫苗