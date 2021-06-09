用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機 行政人員版 2021/06/09 分享： 近年各手機品牌紛紛研發摺疊手機搶攻市場。據外國網站SamMobile報道，三星（Samsung）除了準備推出Galaxy Z Fold 3等新款摺疊手機，今年更計劃向Google、vivo、OPPO等 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 今日 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 美屢受黑客攻擊 商務部：有行動對抗 2021/06/08 美屢受黑客攻擊 商務部：有行動對抗 個人飛行電動裝置 Copterpack穩定降落 2021/06/08 個人飛行電動裝置 Copterpack穩定降落 「閱後即焚」功能 WhatsApp將推 2021/06/07 「閱後即焚」功能 WhatsApp將推 拒新用戶註冊 LG Pay美11月停服務 2021/06/07 拒新用戶註冊 LG Pay美11月停服務 Samsung 智能手機 商業 科技行業 創新科技及應用 產品 品牌 軟件 Google Android