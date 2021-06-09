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用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機

行政人員版 2021/06/09

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近年各手機品牌紛紛研發摺疊手機搶攻市場。據外國網站SamMobile報道，三星（Samsung）除了準備推出Galaxy Z Fold 3等新款摺疊手機，今年更計劃向Google、vivo、OPPO等

...

欄名 : 科技新知

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