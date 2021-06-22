擺脫指數框架束縛    靈巧投資債券應對環球局勢



香港投資者須知：

1. 本附屬基金隸屬於安盛環球基金，後者為盧森堡註冊開放式投資公司，另設多項附屬基金﹝各稱為「附屬基金」，統稱「各附屬基金」﹞，各有不同投資目標及風險取向。

2. 本附屬基金尋求從一個積極管理的債券投資組合，取得閣下以美元計價的投資的收入及增長。附屬基金投資於全球任何地方，包括新興市場的發行人發行的任何類型、信貸質素和貨幣的債券及貨幣市場工具（例如：政府債券及企業債券）。

3. 本附屬基金投資於在不同國家發行或上市的證券可能受到匯率走勢、適用於該等投資的法律或限制的變更、外匯管制規例變更或價格波動的不利影響。

4. 投資組合所持有的部分高孳息證券或會涉及高信貸及市場風險。

5. 本附屬基金有可能集中投資於若干公司、經濟界別、國家或地區或評級。附屬基金或較易受到不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管風險。

6. 本附屬基金將承受利率、信貸、對手方、新興市場、評級下調、估值、信貸評級的可靠性、主權債務、通脹掛鈎債券、與投資於具吸收虧損特點的債務工具相關、或然可換股債券、高級非優先債務、144A證券、證券借出及回購或反向回購協議交易、外匯及貨幣及ESG風險。

7. 本附屬基金有可能運用金融衍生工具，並可能會令投資者增加相關的風險，其中包括對手方風險、波動性風險、估值風險、槓桿風險、流動性風險及場外交易風險。

8. 就分派股份而言，投資者應留意，股息可按管理公司酌情決定直接或實際從各附屬基金的資本中支付。這可能導致分派股份的每股資產淨值即時減少。從各附屬基金的資本中支付分派相當於退還或提取投資者部份原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，可能進一步減少每股資產淨值，亦可能減低可供各附屬基金作日後投資的資本及資本增長。

9. 投資者不應只單憑本文件而作出任何投資決定。有關基金詳細資料和風險因素，請參閱該基金銷售文件。



2021疫苗逐步在全球各地普及，令市場預期環球經濟走出疫情的影響，憂慮各國出現較高的通脹及央行會提早結束寬鬆政策，政府債券孳息率由2月開始持續走高，美國10年期國債由今年初接近1%水平，近期上試接近1.6%的水平¹，市場出現所謂「通貨再膨脹交易」（reflation trade）。

高收益債券機會不宜忽視

美國國債、美國信貸和新興市場債券年初至今的跌幅超過3%，而存續期較長的英鎊信貸和利率市場的跌幅接近4%至7%，高收益債券卻成為少數仍能造好的市場之一，年初至今回報率約為2%²。現時管理資產總值超過一萬億美元³ 的安盛投資管理（AXA Investment Managers）認為，2013年和2015年息差沿着信貸曲線進一步擴大的情況或重演，風險資產表現或疲軟，要在獲利相當困難，部署需要增加防守性。

高收益債券雖然聽起來風險較大，不過高收益債券的種類豐富，在CCC級等領域到期期限較短的債券，實際上存在投資價值之餘，受債息波動的影響亦較低。至於在投資級領域方面，由於發行人在債券的贖回日期和付息方面有更多選擇權，企業混合債券孳息率通常高於傳統債券，其中電訊及公用事業的選擇較多。

因應宏觀周期作靈活部署

實際上，沒有一個投資組合可以在任何市況都可以百戰百勝，因此現時已有部分基金不墨守市場現有的基準指數，而是考慮宏觀周期及其他因素投資。例如安盛投資管理旗下的安盛環球基金 - 環球策略債券，在債券存續期、信貸息差及平衡通脹率方面，分別以進取、中性及防守的風險結構進行部署（圖一）。今年以來因應市況，該基金便選擇減持政府債券，部署特別是亞洲的高息債券，同時控制債券資產的存續期，致力降低息率上升影響的同時追求潛在的可觀收益。

實際上，擁有不受指標約束的的靈活策略，在2021年更有機會遊刃有餘。雖然市場上不少固定收益投資策略，通常參考一些基準指數，但往往受限於指數的策略，投資範圍在地區、行業、存續期等有一定限制，很難出現「指數跌、基金升」的情況。

以這兩年為例，2020年環球央行放水，推低全球息率，令政府債券價格上升，專注政府債券的基金收獲不錯，但今年的「通貨再膨脹交易」卻令這類債券投資者措手不及，假如把策略限於「政府債券」，今年的損失便侵蝕部分去年的盈利，令財富增值的計劃崎嶇不平。與其把眼光聚焦到某些領域的投資，不如着眼靈活多變、着重整體回報的策略。

實際上，近十年全球息率仍然偏低，令傳統固定收益策略難以從低風險投資取得較高的收益，而單純追求高收益，又容易面對突如其來的風險。想要取得回報，除了策略需要靈活外，同樣需要周詳的分析和及時的部署，在不同的經濟周期物色全球各地吸引的項目，這並非一般投資者能夠有足夠的知識或時間處理，需要專業的投資團隊協助。

全球通脹或未如預期嚴重

近期債市相對波動，但大家只要風險控制得宜，並沒有錄得較大的損失，債市起伏反而可視為入市的機會。安盛投資管理認為，新冠肺炎疫情影響減退並非一個簡單直接的過程，經濟增長率和通脹率將走高，但各國仍然需要大量貨幣和財政刺激措施的支持，央行依舊需要相對較低的孳息率。

根據安盛投資管理的分析，市場對短期的通脹或許過份敏感。即使人們在疫情期間被迫壓抑需求，但並不代表會在疫情結束立刻補回所有消費。同時全球經濟仍存在大量閒置產能，中期而言，安盛投資管理預計歐元區的通脹率將回到1%至1.5%的歷史範圍，美國則為2%至2.5%。因此當債券市場開始消化利率短期上升因素，長遠債券市場仍有不少投資機會。

除了通脹因素外，近年環境、社會和企業管治（ESG）投資成為投資者考慮的因素之一，不少資產管理公司都以ESG作為投資目標之一，例如安盛投資管理自2002年以來便引入ESG的考慮，不斷進行完善。截至2021年3月，安盛投資管理旗下90%的可適用投資策略符合歐盟SFDR中條款八及條款九的要求（全球現有針對可持續投資基金最嚴格的監管披露要求），同時公司制定有專屬的ESG評分系統，覆蓋全球190個國家的近8,500間公司，透過排除嚴重違反聯合國全球盟約原則且ESG得分最低的公司發行的證券投資，在投資過程中整合ESG標準。

安盛環球基金-環球策略債券便是今年3月開始正式符合SFDR條款八披露要求的產品。基金管理團隊相信，即使疫情帶來各種不確定性，但長期持續地將ESG因素納入投資流程，將有助識別潛在的風險和機遇，更負責任地為客戶帶來「可持續」的潛在收益。

立即探索安盛投資管理的環球策略性債券策略



¹ 資料來源：彭博，截至2021年5月27日

² 資料來源：彭博，截至2021年5月27日

³ 資料來源：安盛投資管理，截至2020年12月31日



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（特約）