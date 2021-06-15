中國股債收益亮麗　盡展靈活投資節奏

聯儲局早前公布議息結果，聯邦基金利率目標維持0%至0.25%不變，預期直至2023年前不會加息。在低息環境下，投資者尋求收益愈發困難。而觀乎各地股市指數股息率，中國H股較其他地區吸引¹，收益潛力較佳，當中個別板塊如金融、消費及科技除了收益水平較高外，其增長潛力因受惠於中國經濟復甦及各項政策支持也不容忽視。

此外，中央國債登記結算有限責任公司數據顯示，2021年1月境外機構投資者增購人民幣國債的規模高達1,211億人民幣，為2014年累積數據以來最高，並為連續26個月買入人民幣債券，反映中國債市的收益潛力對海外投資者極為吸引。

債息潛力可觀

中國債市發展經年，今日已成為全球第二大債市²，當中不同中國債券領域各具特色：以政府或政府相關債券為主的在岸市場規模龐大；離岸市場雖然規模較小，其參與相關市場的債券發行人一般質素較佳。相對其他新興市場地區而言，中國在岸債券與環球綜合以至成熟市場債券均呈現較低相關性，而經風險調整回報亦見不俗³。

中國政府債孳息率，相對國外同類型及相近評級債券亦更見吸引，例如中國與日本政府債券信貸評級皆為A+，但中國政府債券比日本政府債券息率高3個百分點（見下圖）。

▲ 上圖為中文翻譯版本，<<中國市場縱覽>>目前僅提供英文版本。

在本片中，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰，分享我們在通脹升溫下考慮中國收益機遇的原因。

中國債券市場蘊含精彩收益潛力，而中國經濟復甦為股票市場提供增長動力，企業盈利逐步重拾正軌，派息能力大幅改善。預期低息環境持續，投資者可考慮中國高息股和中國債券，以尋求靠穩的收益回報。

就中國投資專家而言，摩根大通植根中國百年，於中國金融舞台源遠流長，奠下堅實的當地投資研究基礎。時至今日，摩根大通於哲奔投資管理諮詢25大在華外資（金融）企業中位列榜首⁴，亦於Broadridge環球資產管理公司中國影響力排名中奪冠⁵。

摩根資產管理不論是股票抑或固定收益的專家團隊，均建立雄厚的投資實力。股票團隊嚴守紀律作基本因素研究，配以由下而上選股，以制定股票策略。與此同時，固定收益團隊則利用嚴謹的架構，將環球觀點、地區分析及基本因素研究融入挑選投資的流程當中。

想進一步了解中國股債或純債券的投資方案？摩根資產管理提供中國股債混合入息策略及中國債券機會策略，廣納在岸離岸入息來源，靈活捕捉中國浩瀚收益潛力。

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¹ 資料來源：FactSet，摩根資產管理，截至2021年3月底。所使用指數：MSCI世界指數（成熟市場），MSCI新興市場指數（新興市場），MSCI歐洲指數（歐洲），MSCI亞太（除日本）指數（亞太（除日本）），MSCI中國H股指數（中國H股）。

² 資料來源：國際結算銀行，截至 2020年第3季。

³ 資料來源：摩根資產管理，彭博，回報以美元計，2005年1月至2021年2月底數據。所使用指數：摩根政府債券指數（所指地區為英國、法國、德國、意大利、澳洲，及日本），摩根政府債券－新興市場廣泛多元化指數（所指地區為墨西哥），摩根亞洲多元化指數（所指地區為南韓、泰國、印尼、印度，及中國在岸），標準普爾500指數（美股），滬深300指數（中國A股），彭博巴克萊環球綜合債券指數（環球綜合債券）。投資者應注意，不同資產類別的風險 / 回報程度亦各異。

⁴ 資料來源：哲奔投資管理諮詢《2021 China Rankings》（2021年4月）。

⁵ 資料來源：Broadridge China Navigator，截至 2021年4月。

第4至5項所示為摩根大通排名，摩根資產管理乃涵蓋摩根大通之環球資產管理業務之品牌。

收益率並無保證。正收益率並不代表正回報。預測、推算及其他前瞻性陳述均建基於現時之看法及預期，僅供說明之用，以顯示可能出現的情況。鑑於預測、推算及其他前瞻性陳述本身均附帶不確定性及風險，故實際情況、結果及表現均可能與所反映或構想的情況出現重大落差。僅供說明之用，建基於現時市況，並可不時變動。投資產品並不一定適合所有投資者。投資組合的實際配置視乎個別投資者情況及市場狀況而定。

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