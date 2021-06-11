虛銀推外幣兌換優惠　敘造人幣定存有望賺息又賺價

市場預料美聯儲將維持低利率政策至2023年，在持續低息的環境下，投資者要為財富增值，須尋找更佳的「賺息」工具。作為首間提供外滙買賣的虛擬銀行，富融銀行（下稱Fusion Bank）早前推出外滙兌換現金回贈優惠，再配合高達2.4厘的人民幣定期存款優惠利率，在現時不失為「賺息又賺價」的適時選擇。

Fusion Bank目前提供港元、人民幣和美元的儲蓄、定期存款、本地轉賬和外滙買賣服務，客戶可自由兌換港元、人民幣及美元，毋須手續費。新客戶可透過Fusion Bank手機App即時在網上開戶，最快5分鐘內完成開戶程序。成功開戶後，可先存入港元，再在App內兌換人民幣或美元，現時可賺取額外現金回贈。

兌換外幣獲現金回贈

Fusion Bank的外滙買賣優惠玩法十分簡單，由即日至6月30日，所有客戶每兌換港元50,000（或等值之人民幣或美元），即可獲50港元現金回贈，而且兌換愈多，現金回贈愈多，每位客戶期內最多可累積獲得3,000港元回贈。

外滙滙率瞬息萬變，Fusion Bank特別設計手機App的外滙買賣功能，標榜買賣方便快捷，外滙交易頁面會鎖定實時滙率30秒，而實際滙率將以客戶確認交易時的顯示滙率作準。

▲ Fusion Bank提供靈活的定期存款計劃。

除了外滙買賣服務外，Fusion Bank亦提供靈活的定期存款計劃。客戶在Fusion Bank手機App兌換外幣後，可直接開立外幣定期存款，過程簡單方便之餘，靈活性亦相當高，貨幣選擇則有港元、人民幣和美元。如客戶選擇兌換人民幣，其人民幣戶口已可享有1%的較高活期存款年利率，如想尋找中短期資產增值機會，更可選擇敘造3個月至1年期的定期存款，賺取高達2.4%年利率，在賺息之餘，嘗試捕捉近期的人民幣升值趨勢。

人民幣定期存款利率表

▲ 資料來源：Fusion Bank網頁（截至2021年6月11日）

做人民幣定存享雙重優惠

假設客戶透過Fusion Bank手機App兌換200,000元的人民幣，可先獲得200港元現金回贈，若同時將這筆資金敘做人民幣3個月定期存款，3個月後更可獲1,200元人民幣利息（以2021年6月11日富融銀行的人民幣定期存款年利率2.4厘計算），客戶在賺取「1,200元人民幣 + 200港元」的零風險回報之餘，如這段期間人民幣有所升值，更有機會額外「賺價」。

虛擬銀行Fusion Bank與其他本地銀行一樣受到金管局監管，亦是香港存款保障計劃成員，客戶存入Fusion Bank的合資格存款均受到保障，最高保障額為每名存款人50萬港元或等值。

（特約）