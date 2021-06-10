若問仍未接種者還在等甚麼，常見答案有二：一是等待察看身邊親友接種後有何嚴重反應，才作決定；二是等待第二代疫苗來臨，希望是更有效並能涵蓋新變種病毒。

第一個「等」有點不切實際，不論是科興或復必泰，早已有大型三期臨床研究和包括萬計已接種人士的Real World Data（真實世界數據），其中副作用早已清楚被各國評估機構和世衞作仔細研究，亦被定為安全有效可作緊急使用。若要按個人觀察，那便是說不信大型數據而只信眼見經歷，按此邏輯，便不應使用心臟藥、糖尿藥、血壓藥等，因按同一道理，一般市民未能探究這許多藥物的個人經歷而作決定。

第二個「等」有點妙想天開，先是幻想第二代疫苗較好，當然藥廠也會推出第二代，因這是賺錢良方，但若要用科學方法去證明第二代比第一代好卻是難事，現今的三期研究是第一代疫苗比安慰劑好，每個研究已需要數萬人參與，得出來有效率約是百分之七十到九十，若要做三期研究比較第一代和第二代，假設要把第一代的百分之七十升到百分之八十，以統計學方法估算，便可能要用上十數萬人入組，再加上不少地方疫情已緩和，要進行這類研究可謂難上加難。

當然也可以是希望第一代疫苗能涵蓋變種病毒，但這是未知數，只是盼望，也未知會否有更新的變種病毒出現，到時有了第二代便可能說要等第三代、第四代……

「等」不是原因，只是藉口。