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東京奧運大派十六萬安全套

副刊版 2021/06/10

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我一直認為，今年東京奧運是一大疫症伏位，全球那麼多人聚集一處，完事後又各自回國，只要有幾個帶菌者被走漏眼，就可令全球再爆疫，後果不堪設想。雖說有疫苗，但保護成效是否達百分百、保護期有多久、對不斷變種的冠毒又有幾強保護性等這類數據（尤其長期性研究之數據），我們基本上還未很有信心地全面掌握，故聞得疫情還未完全控制之時，日本鐵定今年舉辦東奧，我只看到這是極高風險之事，而那個風險，最終或要全球承擔和埋單。

那麼高風險，日本政府必須額外做好風險管理。四月底，日本在規則手冊中，明文規定選手要避免擁抱與握手等肢體接觸，並要保持兩公尺以上的社交距離。但在五月底召開的會議上，日本官員卻說，選手在運動員村的餐飲時段點酒，若選手自攜酒品也不會被禁止。最嚇人的，就是決定在選手村派發安全套，足足準備了十六萬個，東京奧組委認為傳統不能丟。

在選手村免費派安全套，即使不是明顯鼓勵，也有默許意味，與不能擁抱與握手的規定前後矛盾。運動員在奧運期間「大解放」已不是秘密，二千年悉尼奧運派出安全套九萬個、一二年倫敦奧運提供十五萬個，而上屆一六年里約奧運提供的四十五萬個更創最高紀錄。不要忘記，奧運是聚集了全球精力最旺盛、體能最fit的人，在疫情未完全受控之時，容許運動員飲酒，大派安全套，簡直無眼睇，就連日本民眾都大肆批評、大喊「國家要毁了」。

為了迎接奧運，日本某品牌安全套推出結合傳統浮世繪的安全套，指稱盼在奧運期間讓外國人接觸日本文化云云。品牌在記招更示範如何在親密行為當中戴上，才能欣賞到日本國粹浮世繪圖案。天呀！乾柴烈火之際，着燈賞畫乎？究竟日本人是諗多咗、諗少咗，定係諗歪咗？！

日本今次要做好National Image（國家形象），浮世繪此類花臣無助提升，反增風險，若因東奧而令全球再爆疫，必受千夫所指。日本若為全球人着想，少搞花臣，認真做好防疫風險管理最實際。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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