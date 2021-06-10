出售基建數據 可成港府新財源？

本港經濟不景，庫房未來4年將連續錄得赤字，惟基建發展不能因此停步，政府必須思考如何開源，為工程籌集資金。近年數碼經濟發展蓬勃，與市民生活相關的數據有價有市，有外國學者因而提倡，各地政府可透過出售從營運基建收集的數據，為工程融資。出售基建數據能否成為港府的新收入來源？

新冠疫情打擊經濟，不少經濟體銳意透過建設基建刺激經濟，卻面臨錢荒。美國密歇根大學土木與環境工程學系教授Peter Adriaens在彭博撰文指出，當傳統融資工具不足以填補龐大資金缺口，政府需開拓新的融資模式，出售基建數據是可行方法。

可成衍生產品 助企業調整策略

他認為，城市中愈來愈多基建如道路和橋樑、下水道、建築物，配備傳感器和其他數據收集系統，生產和收集交通擠塞、空氣污染等數據。分析這些數據能應用於私人企業如何提高效率和成本效益上，使基建數據成為可在衍生產品市場上出售的「產品」，相信對保險公司、市場營銷企業、對冲基金投資者等具吸引力。

舉例，耶魯大學過往一項研究發現，當空氣污染物增加，消費者傾向放棄外出消費，因而打擊當地零售餐飲銷售。從基建收集得來的空氣質素數據，加上位置分析技術，能讓企業精準得知其對銷售和營運的影響，按此調整營運策略。

基建會持續收集城市數據，政府未來或可靠出售基建數據的使用權及管理權為可持續的收入來源。惟回到香港，出售基建數據想法應否實行、是否可行，需視乎3大因素。

英公路國企數據庫 值達600億鎊

因素一：基建數據對私人企業的價值

首先，數據能否變賣，視乎買家是否覺得物有所值。在數碼經濟時代，基建數據的價值漸受重視，英國一所國有企業便嘗試確立旗下公路運輸資產所產生的數據之經濟價值。

英格蘭高速公路協會是英國負責營運英格蘭高速公路和主要幹道公路的國有企業，涉及的道路網絡約4,300公里。協會評估了所擁有的數據集，並訪問持份者團體（如物流服務供應商、零售商、製造商、地方政府）的代表，了解他們用得上的數據集，以及計算其為每個團體所創造的經濟價值。

經評估後發現，整個組織數據庫的經濟價值高達600億英鎊，價值來自持份者憑基建數據作出更佳決策，並因此提升效率和安全性，像是透過交通狀況通知，幫助持份者規劃旅程節省時間。

評估亦發現，過往協會與客戶對有利數據的認知存在落差，例如交通流量、交通速度等資訊，才是客戶視為最有價值的數據。協會的經驗證明，部分由基建所收集的城市數據，對私人企業有提升效率的價值，若其帶來的效益高於購買數據的成本，私人企業或願意付錢購買，惟並非所有公共數據有市場價值。

免費使用Vs用者自付 須討論

因素二：開放數據應否逆勢？

另一方面，政府向私人機構出售基建數據，無疑是將數據私有化，與世界各地政府落實開放數據的趨勢背道而馳。

政府開放數據予民間企業和開發者免費採用，可為社會帶來龐大好處，除令政府運作更公開透明，亦有助商界改善效率和營運增值，以及創造新的商機和產業。在世界各地，不少開發者運用政府公開的數據，開發便民的應用程式，或催生了數據處理相關行業，創造就業職位。集合歐盟國家官方數據集的歐盟數據門戶指出，2019年歐洲開放數據創造價值約1,845億歐元的市場，因而聘用的人數高達109萬人。

推動經濟發展是政府的責任，若出售基建數據只能獲得「蠅頭小利」，政府沒理由放棄開放數據帶來的龐大整體經濟和社會效益。基建數據應該開放供公眾免費使用，還是屬於可變賣的資產，由用者自付，值得社會討論。

港智慧城市發展慢 難言售數據

因素三：智慧城市的建設進度

出售基建數據是否適用，亦需視乎當地智慧城市的發展。惟本港智慧城市發展緩慢，尤其為舊有基建添設智能監測裝備往往要花上十年八載，難言走到出售數據一步。

港府在2015年度的財政預算案提出建立智管網，在供水管網安裝感應器，收集大量水流量、水壓及其他相關的管網數據，再以智能管理系統分析，持續監察管網狀況，盡早發現和處理狀況欠佳的水管。

按照計劃，全港食水分配管網分成約2,400個監測區域，料於2024年完成，即整個計劃花近10年，原因是執行時面對不少實際困難，例如要有合用的水管測漏技術，施工又要顧及對市民造成停水等不便。由此看來，現時香港要出售基建數據作融資，短時間內難以大規模落實。

隨着智慧城市發展，愈來愈多基建配備電子監測器和其他數據收集系統，並衍生數據資產，其巨大經濟價值和社會效益將逐漸浮現。不論政府是否考慮出售，本港應該加快智慧城市建設，才可討論更多可能性。

▲ 本港經濟不景，庫房未來4年將連續錄得赤字，惟基建發展不能因此停步，政府必須思考如何開源，為工程籌集資金。（資料圖片）