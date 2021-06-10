把握時機接種疫苗 免成笑柄

最近一個多月，香港有一段時間沒有源頭不明個案，本地個案更曾超過半個月「清零」，正當坊間開始陸續討論通關及放寬社交距離措施之際，近日卻新增3宗源頭不明變種病毒個案，令港人十分失望，而且個案的病毒基因排序，更與早前內地輸入和本港以往發現的海外輸入變種病毒不盡相同，證明是從現時檢疫措施中並未發現的方式流入本港，傳播途徑可能是由一些通過檢疫後潛伏期較長的隱性患者傳入，亦可能是一些假陰性「走漏」個案。

從專家委員會分析，這些個案可能到港時病毒值極低，由於患者剛發病時病毒值未必增高，又或症狀較輕微而病毒值一直偏低，因而避過重重檢測。雖然這些個案病毒值偏低，傳播風險亦較低，但被其感染的患者卻不一定症狀輕微，甚至ct值亦可能較低（即病毒量較高）而觸發新一波的感染潮；當然，如受感染者已接種新冠疫苗，其身體反應以及病徵一般較輕微，而且傳染風險亦有所降低，有助減低傳播率。

過往策略 未必對變種毒奏效

現時香港的抗疫策略較大多數國家行前一步，以圍堵策略防止病毒流入社區，以及盡快在患者感染他人前，將密切接觸者加以隔離及檢疫，盡量令病毒在社區廣泛傳播的風險減至最低。以往用於傳統新冠病毒奏效的策略，不等於也能有效控制傳播率較高的變種病毒，是次變種病毒的本地爆發亦是本港防疫策略莫大的挑戰，要觀察多一至兩星期才能判斷抗疫成效。

誠然，東南亞鄰國最近也有不同規模的爆發，很多也與變種病毒感染群組有關，相信變種病毒已成為更新、更強的主流病毒，不同變種病毒株交叉廣泛感染的結果，是令一些更具傳染力的病毒株脫穎而出，並能避過不同社交距離和抗疫措施，令多國的疾控政策變得相形見絀；而本港在第五波疫情迫在眉睫之際，唯一能令市民增強保護的方法，非接種疫苗莫屬。

經過政府最近大肆宣傳，以及不同商界團體的鼎力支持，上周登記接種疫苗數字有顯著升幅，所謂身體最誠實，有了千萬住宅單位作獎勵，一向視磚頭為命根的港人頓時「無有怕」；當然，不同的醫護團體也盡一己之力，自發為不同團體及市民講解接種疫苗的重要性。

倘錯過黃金時間 將被迫捐疫苗

對於穩步上升的接種率，政府樂見其成，但市民在接種第二針後的14天，才得到真正的保護，對於來勢洶洶的變種病毒，未必能立刻招架得來。且看台灣最近的疫情，可以霎時間變得一發不可收拾，雖然變種病毒死亡率未必較高，亦有報道指病情一般較輕微，但由於其傳播率大大提高，感染人數及速度遠比傳統病毒為高，當中最受影響的仍是長期病患和長者；而由於個案增長速度較快，醫療系統亦迅速崩潰，等候入院的人士得不到適切治療，變相令死亡率提升。

事實上，外國實在有太多驚心動魄的例子，香港人身在福中不知福，如果我們錯過接種黃金時間，甚至浪費疫苗，被迫將剩餘疫苗捐給外國，相信港人的風險管理思維及健康教育程度，會成為世人的笑柄。（文章只代表個人立場）

▲ 本港在第五波疫情迫在眉睫之際，唯一能令市民增強保護的方法，非接種疫苗莫屬。（資料圖片）