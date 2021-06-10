防驚恐症來襲 學懂放鬆健康減壓

藝人余文樂日前在社媒發帖，指自己驚恐症復發。全港約27萬人口患驚恐症，成因不明，疫情或更加劇發病程度。驚恐症現時可透過藥物及調節生活控制病發，但患者更需身邊人的支持與體諒。

余文樂機上發病 揭患驚恐症

余文樂在Instagram上撰文指，自己3年前曾在坐飛機時突然感到莫名恐懼、手腳發麻、呼吸困難，覺得自己快要死，乞求空姐說自己不想繼續飛行。幸好當時機上有醫生，替他檢查後讓他吃了一些鎮定劑，才讓他平安度過旅程。

他表示，求醫後證實因長期工作患上驚恐症，經醫生治療及定期吃藥後，維持一年正常後最近卻病情復發，但相信自己可以保持正面心態克服難關。

驚恐症屬於焦慮症的一種，患者會突然感到極度焦慮及恐懼、心跳加速、喘氣、頭暈眼花、全身顫抖與冒冷汗等，有關徵狀可能持續長達20分鐘。

據香港心理輔導中心指出，本港約4%人符合驚恐症的徵狀，即全港約有27萬人曾驚恐症發作。驚恐症成因不明，但與家族遺傳因素、壓力、腦部化學物質失衡、經歷重大事件（例如創傷）等有關。

成因不明 或家族遺傳壓力大

壓力大與驚恐發作關係密切，本港不少藝人皆因此呈現驚恐徵狀，例如藝人馬浚偉在母親離世後患上，周潤發在進軍荷里活市場時亦因龐大壓力而患驚恐症。新冠疫情更是雪上加霜，世界經濟論壇分析指，美國人在Google上搜索驚恐症發作（panic attacks）等字眼的次數，在去年4月疫情急劇惡化期間達到高峰。

心理輔導中心指，驚恐症患者往往因為尷尬而不告知他人，導致久久未有求醫。驚恐症現時可透過多種藥物得到控制，包括利用血清素、鎮靜劑及抗抑鬱藥調節腦部神經傳遞物質、紓緩焦慮感、及幫助入眠和鎮靜。不過，此類藥物容易被濫用，需在諮詢醫生意見後服用。

藥物控制調節生活 減病發

美國馬約診所亦表示，生活中的行為改變也可助減少病發，例如可考慮參與群體治療，與同病相憐的人一起克服病情。平時亦須注意避免攝入咖啡因與酒精，若本身有吸煙或服用軟性毒品的習慣更須戒除，以更健康的減壓方式替代，例如做瑜伽、肌肉放鬆練習等。

驚恐症患者發作前一般毫無徵兆，在旁人眼中容易顯得莫名其妙，或導致他們更不願社交甚至求助。患者可向身邊人講述自己的難處，社會亦應對他們更為包容，不要責怪他們，並鼓勵向專業人士求助。