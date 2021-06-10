美遏華無極限 中港同需創新自強

美國參議院大比數通過總值高達2,500億美元（約1.95萬億港元）的法案，力促發展科技和製造業，冀提升經濟與戰略競爭力應對中國，且引入了一系列全方位遏華政策。創科是今後世界發展動力所在，中國面對美方矢志脫鈎，正積極持續開放，穩住環球產業鏈一體化，且致力在科技自立自強，解決核心技術樽頸；本港也要充分利用自身優勢，輔助國家進一步發展。

美國參議院周二以68票贊成、32票反對，罕有達跨政治光譜共識，高票通過2,400頁的《美國創新和競爭法案》。本欄在美國總統拜登早前重啟中美貿易談判時，已指出兩國關係崎嶇，滿布挑戰，結果參院今次延續前朝開始逐漸扎根的反華立場，個別鷹派如克魯茲（Ted Cruz），更嫌新法未夠強硬才沒支持。

華積極續開放 增投資破樽頸

拜登表示，希望盡快簽署參眾兩院合擬的最終法案，聲言早該投資支持當地僱員和創新；又謂21世紀競賽的起步槍聲已然響起，美國最終要跑贏，絕不能在科研發展冒險落後正持續投資的外國。

有專家形容，今次法案令人憶及冷戰時代，美國豪擲巨款推動科技、太空競賽鬥垮蘇聯。毫無疑問，美國正以數十年來最大手措施介入產業發展，促進人工智能、量子電腦等科研，而焦點當數緊急投放520億美元支持商企在當地製作芯片，擺脫對中國大陸、台灣和南韓等地的依賴。

在1990年，美國一度生產全球37%半導體，隨着亞洲區大力投資，外判代工更見效益，美製芯片份額至今跌至12%，但美國無視這是全球產業鏈的自然發展，反諉過不公平貿易政策，意圖強制與中國脫鈎。

人稱中南海智囊的中文大學（深圳）教授鄭永年分析，各國企業早已在中國形成產業鏈，不可能把整個產業鏈遷回國，企業本身更沒動力放棄中國龐大的中產市場。中央政府要設法應對各種無理制裁，維持不自我封閉，繼續「第三次開放」，即多領域主動開放，未來更有望得到重要的國際競爭規則制定權。

面對美國的「斷芯」威脅，中國在十四五規劃已表明，要將科技自立自強作為發展的戰略支撑，竭力突破高端芯片等核心技術的樽頸。國家主席習近平近日更表示，要加快建設科技強國，具體措施包括給予科研單位更多自主權，決定技術路綫和經費使用。據企業統計網站「企查查」，今年首5個月全國已有15,700家芯片公司成立，按年升逾2倍。

港基礎研發強 可與深圳互補

科技未來勢將主宰各國國祚，有中聯辦官員亦提醒，倘若香港不把創科發展起來，將更難保持長期繁榮穩定。

不過，基礎技術研發是香港強項，本地也坐擁深圳暫缺的國際一流院校，雙方優勢能互補，加上本地中西文化交滙的開放環境，理應有助創科發展。中美眼下博弈不斷，港府應加快利用河套地區的項目，令香港在國家自強的過程，可發揮出自身的作用。

責任編輯：陳靜芬