雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 行政人員版 2021/06/10 分享： 海洋垃圾污染已成為全球關注的環保議題。電競品牌雷蛇（Razer）宣布，與人工智能機器人初創Clearbot合作，開發一款自動海洋清潔機器，藉此減輕塑膠垃圾對海洋造成的生態污染問題。 每年6月8日為世界海 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 今日 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 2021/06/09 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機 2021/06/09 用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機 美屢受黑客攻擊 商務部：有行動對抗 2021/06/08 美屢受黑客攻擊 商務部：有行動對抗 個人飛行電動裝置 Copterpack穩定降落 2021/06/08 個人飛行電動裝置 Copterpack穩定降落 雷蛇（01337） 污染 水質污染 商業 科技行業 人工智能 機器學習 海洋垃圾