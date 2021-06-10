雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器

海洋垃圾污染已成為全球關注的環保議題。電競品牌雷蛇（Razer）宣布，與人工智能機器人初創Clearbot合作，開發一款自動海洋清潔機器，藉此減輕塑膠垃圾對海洋造成的生態污染問題。

每年6月8日為世界海

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