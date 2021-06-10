Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 行政人員版 2021/06/10 分享： 智能手機市場向來競爭激烈，有韓國外媒報道，三星（Samsung）有機會在今年8月內發表Galaxy S21 FE，定價較上一代Galaxy S20 FE便宜，亦可能搭載高通S888或Exynos ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 今日 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 2021/06/09 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機 2021/06/09 用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機 美屢受黑客攻擊 商務部：有行動對抗 2021/06/08 美屢受黑客攻擊 商務部：有行動對抗 個人飛行電動裝置 Copterpack穩定降落 2021/06/08 個人飛行電動裝置 Copterpack穩定降落 Samsung Galaxy S 智能手機 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 鏡頭