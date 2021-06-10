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Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜

行政人員版 2021/06/10

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智能手機市場向來競爭激烈，有韓國外媒報道，三星（Samsung）有機會在今年8月內發表Galaxy S21 FE，定價較上一代Galaxy S20 FE便宜，亦可能搭載高通S888或Exynos

...

欄名 : 科技新知

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