悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗

相信不少旅客也愛入住度假村，在酒店房閉關放鬆，足不出戶享受一個寧靜假期。

位於峇里島的全新Buahan悅榕逸境度假村，卻以「無界．無限」為開創性的旅宿概念，整個度假村均沒有門和牆壁，讓旅客有一個獨特新穎

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