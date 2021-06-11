悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 副刊版 2021/06/11 分享： 相信不少旅客也愛入住度假村，在酒店房閉關放鬆，足不出戶享受一個寧靜假期。 位於峇里島的全新Buahan悅榕逸境度假村，卻以「無界．無限」為開創性的旅宿概念，整個度假村均沒有門和牆壁，讓旅客有一個獨特新穎 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 2021/05/28 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 小鎮大翻新 活化倉庫空間 2021/05/14 小鎮大翻新 活化倉庫空間 廣島尾道最新奢華旅館 瀨戶內海小島大變身 2021/05/14 廣島尾道最新奢華旅館 瀨戶內海小島大變身 峇里4月開幕型格Andaz Bali 天然村落新演繹 2021/04/30 峇里4月開幕型格Andaz Bali 天然村落新演繹 翻新兩年電影博物館重開 2021/04/16 翻新兩年電影博物館重開 峇里 印尼 旅遊資訊 酒店 可持續發展 印尼盾