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麗晶七海郵輪復航計劃 推出全新地中海及加勒比海航程

副刊版 2021/06/11

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麗晶七海郵輪早前宣布「七海輝煌號」將於9月復航，全數5艘郵輪將於2022年2月底前重新啟航，並推出歐洲和加勒比海地區17項全新航程，包括「七海探索者號」全新的冬季加勒比海航季、「七海航海家號」復航後將

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