通脹致縮減量化寬鬆恐慌？ 了解歷史掌握通脹下的投資部署

美國今年5月份按年通脹數據超出聯邦儲備局掌握的目標，令市場預期聯儲局將縮減買債計劃（俗稱「收水」），甚至加息來壓抑通脹，引發美國國債孳息率急升，令受惠於美元低息環境的科技股及新經濟股從高位急挫。這次「收水前」情況似曾相識，讓我們重溫上一次「縮減恐慌」，從而了解「收水」影響，掌握下一步投資部署。



如何理解聯儲局的「收水」預告？



聯儲局在2008年環球金融海嘯後，展開3輪買債計劃（「量化寬鬆」），其後經濟漸有起色，時任主席伯南克在2013年中表示計劃縮減第三輪的買債規模，透露通脹及失業率達至某水平可能加息。市場因「收水」預告失去信心，投資者拋售美債，美債孳息率急升，股市急挫。後來2013年下半年市場逐漸消化消息，雖然12月聯儲局正式「收水」，但十年期及三十年期的美債孳息率在2014年高位下降，投資者慢慢回復信心。

回望過去，市場對於聯儲局首次「收水」的解讀有偏差，甚至反應過度。汲取上次經驗，聯儲局今次藉着用較長時間來減低市場的「縮減恐慌」，加上市場預期超寬鬆貨幣政策不會長久實施，各項數據也反映美國經濟持續改善，「收水」實際上是經濟長期向好的訊號，不必過份擔心短期的震盪。

抗通脹金融工具盤點

面對通脹，投資者的目標就是運用金融工具來對沖手上持續貶值的現金。傳統經濟股份如非必須消費品、原材料、金融相關板塊，因資金從科技股及新經濟股獲利回吐後獲追捧，帶動相關股價上升。事實上，股票以外，其他資產也值得考慮，利用資產多元化的原則來增加回報或降低風險。

一、房地產

由於通脹帶動利率上升，以固定利率按揭形式供款，變相以利息成本較便宜的貸款來購買隨着市場環境而升值的物業，假如出租物業以租金收入來供款，更以別人的錢為自己的資產增值。如未能負擔買樓的首期款項，可選擇投資門檻較低、收入同樣是來自物業租金的房地產信託基金（REITs）。但買樓屬於高槓桿投資，資金流動性亦較低，不論是首期或按揭還款，入市前需認清自己的財政能力。

二、黃金

黃金是傳統避險資產，也是傳統抗通脹之選，只是其關注程度近年被其他升值幅度超高的資產掩蓋。投資黃金除了買入實金，黃金ETF或黃金期貨也是不俗選擇。但黃金本身不附帶利息，加上與美元供應成反比關係，隨着聯儲局部署「收水」，黃金的價格可能維持有限度升幅甚至回落。

三、通脹掛鈎債券

通脹掛鈎債券是門檻較低的抗通脹金融產品。例如香港的i-Bond，由於有政府擔保，亦設有保底息率，風險較低，是投資保守一族的穩陣之選。第8批i-Bond剛於本月初接受認購，假如錯過了這一輪認購，也可在二手市場中購入。通脹掛鈎債券價格可升可跌，如投資者持有債券至到期日，便可收取債券面值的利息，但如果在到期日前賣出，而當時債券價格下跌，則會面臨損失。

外界預計未來幾個月市場對通脹憂慮會持續，亦會出現周期性波動，所以現在比以往任何時候，投資者更應確保其投資組合適當地多元化，並採取跨資產類別、地域及板塊的多元資產投資組合，確保平衡投資風險及回報。滙豐的投資平台為投資者搜羅了不同行業及種類的投資產品，助投資者應對通脹，為財富增值。了解更多：https://bit.ly/3gHVN19

受條款及細則約束。投資涉及風險。

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