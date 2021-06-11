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Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起

副刊版 2021/06/11

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政府宣布預期最快7月底可復辦郵輪「公海遊」，各旅行社也推出公海遊Seacation行程。當中Jetour捷旅安排皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號（Spectrum of the Seas）之旅，讓大

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欄名 : 本地遊

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