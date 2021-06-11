Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 副刊版 2021/06/11 分享： 政府宣布預期最快7月底可復辦郵輪「公海遊」，各旅行社也推出公海遊Seacation行程。當中Jetour捷旅安排皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號（Spectrum of the Seas）之旅，讓大 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 2021/06/09 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 2021/06/09 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 2021/06/08 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 2021/06/05 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 2021/06/05 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 郵輪 皇家加勒比國際遊輪 星夢郵輪 旅遊資訊