海洋公園浮潛限定 體驗魚樂零距離

海洋公園由即日至8月29日，推出夏日限定體驗─「魚」樂零距離活動，參加者可於海洋奇觀淺水區域經歷浮潛體驗，與過百種、逾千條珊瑚魚於水中近距離見面，亦可於淺水區域餵飼珊瑚魚，並由公園護理員分享珊瑚與海洋

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