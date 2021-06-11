海洋公園浮潛限定 體驗魚樂零距離 副刊版 2021/06/11 分享： 海洋公園由即日至8月29日，推出夏日限定體驗─「魚」樂零距離活動，參加者可於海洋奇觀淺水區域經歷浮潛體驗，與過百種、逾千條珊瑚魚於水中近距離見面，亦可於淺水區域餵飼珊瑚魚，並由公園護理員分享珊瑚與海洋 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Agatha Christie推理空間 今日 Agatha Christie推理空間 麗晶七海郵輪復航計劃 推出全新地中海及加勒比海航程 今日 麗晶七海郵輪復航計劃 推出全新地中海及加勒比海航程 Shake Shack 聯乘Yardbird於6月12日推出一日限定美食 2021/06/10 Shake Shack 聯乘Yardbird於6月12日推出一日限定美食 La Rambla by Catalunya推出 夏季Sea-to-Table菜式 2021/06/10 La Rambla by Catalunya推出 夏季Sea-to-Table菜式 隔着熒幕傾心事？ 2021/06/09 隔着熒幕傾心事？ 海洋公園 魚 游泳 潛水 公園