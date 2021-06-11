Agatha Christie推理空間 副刊版 2021/06/11 分享： 為紀念推理女皇Agatha Christie誕辰130周年，劇場空間「Agatha Christie推理空間」繼《謀殺啟事》及《生死裁決》後，同步送上《死亡和我有個約會》與《謀殺迴路》作為終章，並將於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 海洋公園浮潛限定 體驗魚樂零距離 今日 海洋公園浮潛限定 體驗魚樂零距離 麗晶七海郵輪復航計劃 推出全新地中海及加勒比海航程 今日 麗晶七海郵輪復航計劃 推出全新地中海及加勒比海航程 Shake Shack 聯乘Yardbird於6月12日推出一日限定美食 2021/06/10 Shake Shack 聯乘Yardbird於6月12日推出一日限定美食 La Rambla by Catalunya推出 夏季Sea-to-Table菜式 2021/06/10 La Rambla by Catalunya推出 夏季Sea-to-Table菜式 隔着熒幕傾心事？ 2021/06/09 隔着熒幕傾心事？ 謀殺 西九文化區 表演藝術