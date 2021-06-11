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Agatha Christie推理空間

副刊版 2021/06/11

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為紀念推理女皇Agatha Christie誕辰130周年，劇場空間「Agatha Christie推理空間」繼《謀殺啟事》及《生死裁決》後，同步送上《死亡和我有個約會》與《謀殺迴路》作為終章，並將於

...

欄名 : News

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