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醫患關係

副刊版 2021/06/11

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被問到醫生與病人應是甚麼關係，答案來得很快：「是人與人的關係！」聽來虛浮的回答，但實則卻是強調人與人的平等關係。

過去，香港醫生數目極少，供不應求，能入讀醫學院者盡是才俊，再加上英式殖民統治，醫生不期然便有高人一等的感覺，偶爾也會從日常態度表現出來。

時移勢易，醫學院已增為兩間，每年共收錄五百二十名學生，雖仍未能解決香港醫療問題，但醫生絕對不再屬於稀有物種，再加上樂見等級的英國人早已告別香江，現今的社會重視平等和個人權益，醫生絕對不是高人一等。但話說回來，醫生病人又應是甚麼關係？就醫生所見，有三種常見關係。

第一是買賣關係。病人有需求，醫生有知識和能力解決需求，即是買賣一種服務。當然，在香港私人執業的醫生，也可以買賣藥物（不少西方國家視之為利益衝突），這種關係簡單直接，大家互不拖欠，只要物真價實便可，只是缺乏點兒人情味。第二是導遊關係。患者面對疾病由開始到治癒或甚至死亡，可能是個漫長旅程，醫生可以帶領病人走過幽谷，沿途指點支持，這樣關係較長久。第三也是相對難得的，便是亦醫亦友關係。人與人相處，遇上臭味相投的，便天南地北多說幾句，曾有醫生看病用上幾分鐘，但傾談閒事卻花上半小時，這是人與人的自然關係，只可遇而不可求。唯一壞處是，當病人離開人世時，醫生不免感到傷痛。

跟醫生是甚麼關係不打緊，只要知道便行。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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