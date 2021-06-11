公司一開股東大會，就是公關忙到癲之時，首先是事前要準備所有文字工作，派給股東的、派給傳媒的，全都寫完又改、改完又寫，周不時修改到要送去印的那一刻，但這其實已是最輕鬆的一環。公關在股東大會的任務是：確保大會順順利利、漂漂亮亮地進行。這絕非簡單工作，台上一分鐘，台下（公關要有）十年功，出色的公關，就是要做到股東大會無事發生，如常順利舉行，外人看似簡單的工作，但公關卻需要一眼關七。

例如，開大會前夕，有董事會成員爆出醜聞或緋聞，傳媒必定晨早在大會門口菢當事人，對股東大會、公司、當事人，甚至其他董事會成員也會造成不良效果，翌日報道的焦點或都轉移到醜聞或緋聞上，那是最不理想的情況。但公關的難處是，不能講出口請那位醜聞或緋聞纏身的董事會成員不出現，故惟有盡所能安排當事人用其他通道進出，避免出現遭傳媒包圍的畫面。可想而知，公關當日要身兼body guard護人，但又要不失大體免得失傳媒。

股東大會還有一奇景：一般股東大會，都會準備中西式點心、禮品／紀念品等免費派給出席人士。有些買了公司股票的散戶，專門等股東大會就出動。他們對大會內容毫無興趣，只對大會的着數有興趣，行內稱他們「股東黨」，在場內吃點心如食buffet，喪食到飽一飽還希望可打包其他食品回家。一般股東大會多在會後才派發禮品／紀念品，以感謝在場人士出席和參與，但「股東黨」擺明只是來食飽個肚及攞禮品，故在會前就糾纏要先攞禮品，因為要趕「下一場」（其他公司的股東大會）繼續攞着數。亦有不少是獨自到場，聲稱要幫其他未能出席的散戶股東朋友攞七、八份禮品／紀念品，當被要求出示其他「朋友」的散戶股東證明時，會即時在場發爛渣，這又要公關處理。

做公關好玩處之一，就是會很濃縮地看到一樣米養百樣人。見過不太可愛的「股東黨」港人，對那些有品的香港人格外珍而重之。