拼搏或躺平？ 逆文化更難應對

內地自從改革開放後，經濟迅速起飛，人民就像綜藝節目《天天向上》的名稱一樣，努力搏殺。近年國內演藝文化產業蓬勃發展，各類劇集、綜藝，捧紅了很多有顏值、有演技、能唱又能跳的藝人，像肖戰和王一博兩位「頂流」，《陳情令》爆紅與二人的拼搏態度不無關係。

王一博要求自己把喜歡的做到極致，除了街舞和演戲，他還是明星車手，是2019年ARRC亞洲公路摩托車錦標賽新人組冠軍；肖戰也不遑多讓，雖然粉絲鬧出事故，但無阻發展，他早就登上了「2019福布斯中國30歲以下精英榜」，隨便發條抖音也會創下點擊率紀錄，最近則挑戰演技，參演舞台劇《如夢之夢》。懂得沉澱、懂得追求，這些是連央視也認證的正能量偶像。

不過，在任何一個社會，不論演藝界還是其他職業、界別，這些精英終究是少數。他們扮演着楷模的角色，成為其他人欣賞、學習、拼搏的目標。但是，就算在如中國有14億人口的國家，這類「頂流」只是少數，普通人除了仰望之外，實在較難達到這種「極致」水平。

「葛優癱」翻紅 「躺平文化」前身

和上述拼搏文化相反的，我認為是「hea文化」，或近日在內地惹起批評的「躺平文化」。以內地為例，在經濟騰飛、生活環境富裕後，競爭卻愈加劇烈，內地高中生經歷如戰場一般的高考進入大學後，同樣會對畢業後的前途感到迷茫，面對競爭和壓力感到不知所措。家人壓力、朋輩比較、職場較勁，都讓人感到吃不消，與其奮鬥力爭，不如消極「hea了算」。

近日獲得萬千共鳴的「躺平文化」，其實早見端倪。著名演員葛優在1993年的情景劇《我愛我家》中，頹廢地癱在梳化的姿勢，因為非常接地氣而在2016年翻紅，當時很多藝人紛紛模仿，「葛優癱」爆紅全網，甚至入選了「2016年度十大網絡用語」，大抵已反映了部分人「我不想努力了」的心態，也可算是「躺平文化」的前身吧。

「躺平文化」瘋傳隨即惹來官媒批評，指「躺平可恥」、「奮鬥本身就是一種幸福」。這也可以理解，因為中國是發展中國家，目前遭受西方列國圍堵，若年輕人那麼容易輕言「躺平」，國家的發展會受到限制。

香港也有這些現象，有人不想努力，也有人積極搏殺。例如我早前公開說過的MIRROR走紅，他們是代表港式拼搏文化的。雖然有網民認為，要他們在內地發展不切實際，但是無論如何，有不少人追捧他們，反映港人希望追捧自家偶像。不論他們的政治顏色如何，努力拼搏為出路的精神，都是值得認同的。

中央連環出手 反對派或暗中動員

不論是拼搏努力還是佛系「躺平」、是精英還是大眾，都是社會的不同面向，屬正常現象；但若社會出現「逆文化」便需關注，因為影響可以很深遠。就以香港目前的情況為例，中央政府打出《港區國安法》、公職人員宣誓及完善選舉機制的「連環拳」，可謂立竿見影，黑暴亂局一掃而空，部分反對派潛逃海外，餘下的要面對法律後果，社會恢復治安及秩序；而在新的選舉制度下，相信未來的選舉能達致政治安全，體現愛國者治港。

與此同時，我們不可忽視在社會平靜的表象下，仍有一股「逆文化」蠢蠢欲動。反對派、不認同政府的人士，可能不敢公然挑戰法律，不抗爭不掟汽油彈，但是他們會用其他軟性方式表達不滿，他們的圈子會形成共同語言或符號，或暗中動員，這些難以用法律禁制。即使不再明目張膽高呼「香港獨立」、「時代革命」，不等於民心回歸，若不適當處理，「逆文化」轉往地下並且不斷蔓延，潛藏的破壞力不容小覷，是為政者更要用心應對的。

民心回歸 為政者最大挑戰

說到底，民心回歸才是最難處理的大挑戰，視乎為政者有沒有真正的胸襟和能量，潛移默化地爭取港人的心。有意見主張成立文化局，立法會馬逢國議員認為，與其成立文法局，不如成立文化體育及旅遊局。

若純粹從經濟角度看，文化產品例如電影、劇集、歌曲、流行音樂等等，可以連同體育及旅遊一起推廣，這樣比較容易處理；但若文化局是打正旗號，要重塑港人的意識形態和核心價值，難度便大得多了。

因此，我認為提倡成立文化局的要小心考慮，香港社會有不同的文化，包括潛伏於平靜社會表象下的「逆文化」，若不能潛移默化地營造包容少數、多樣的主流文化，可能弄巧成拙，使社會更加撕裂。