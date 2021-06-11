防校園欺凌 強制通報更需同理心

本港網上流傳一段中學生被同學掌摑的欺凌片段，警方目前已拘捕4人。近年校園欺凌問題加劇，惟本港目前仍未如外地強制校方在發現個案後通報。外地更循旁觀者訓練，遏制欺凌惡化。

日前網上流傳一條長約8秒的短片，一名男生跪在地上做出雙手合十的手勢，並被課室內兩名女生掌摑，校方表示已協助家長報警，警方就事件拘捕4人，涉嫌普通襲擊。

本港近年有關校園欺凌的新聞不斷，但情況一直未有改善。

有電視台曾就一名中六女生被欺凌作專題訪問，該女生雖被欺凌至需要服用至少5至6種精神科藥物，惟老師及校方皆推搪不處理。

更甚者，疫下即使由上實體課變遙距上課，亦難保障學生不再受欺凌。

教育局在2019/20學年收到346宗欺凌投訴個案，比上一學年的226宗大增約50%。

嶺南大學去年公布一項調查指，本港兒童普遍都有經歷過校園欺凌，38%曾被他人以不友善名稱稱呼，分別有16%及15%遭孤立及肢體欺凌。

美立例強制學校通報 保障學生

校內一旦發生欺凌，不少學校的做法是和稀泥（比喻不管原則地調和、折中、妥協，只求了事）、大事化小，未如理想。

美國紐約州則已實施一項名為Jacobe's Law的法例，因當地2015年一位名為Jacobe的13歲男童因不堪被欺凌而自殺，而校方從未就欺凌問題與家長溝通。

該法例下，學校必須在發現欺凌、歧視與騷擾個案之後，告知欺凌與被欺凌者雙方父母或監護人。

兩岸亦有類似規定保障學生權益，例如國家教育部今年1月在《防範中小學生欺凌專項治理行動工作方案》中，提出大力推動欺凌報告制度、及教師與學校各級問責制。台灣法例規定校方，須在發現懷疑欺凌個案後24小時內通知主管。

旁觀者訓練 同理心遏欺凌惡化

欺凌者不少會在光天化日、多人圍觀的情形下欺凌他人，旁觀者的取態甚為關鍵。美國政府已透過stopbullying計劃為學生提供旁觀者訓練，包括如何向他人展示同理心與專注、陪伴被欺凌的同輩、在欺凌現場捍衞受害者、用幽默等方式轉移話題與欺凌者視綫、帶動其他旁觀者喝停欺凌者等。

芬蘭現時亦在全國學校推出名為KiVa的預防欺凌計劃，旨在培養當地小一、小四及中一生的同理心，並教他們如何辨識欺凌行為、支援受害者、及在自己被欺凌時如何應對。當地圖爾庫大學今年公布的研究顯示，該計劃有助改善學生的情感同理心（affective empathy），即更能深切體驗他人的痛苦、及產生幫助他人的慾望。

本港或須參考外地經驗，透過旁觀者援助和及時通報家長，讓受欺凌者不至於感到走投無路，盡快得到適切援助。