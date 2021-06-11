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Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元

行政人員版 2021/06/11

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蘋果於上年發布的watchOS 7系統新增「家人共享設定」功能，並開放香港地區Apple Watch用戶使用。本地有移動電訊商推出Apple Watch家人共享服務計劃，月費最低為21元。

數碼通昨宣布

...

欄名 : 科技新知

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Apple Watch watchOS 數碼通（00315）

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