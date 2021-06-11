Apple Watch家人共享 數碼通平均月費21元 行政人員版 2021/06/11 分享： 蘋果於上年發布的watchOS 7系統新增「家人共享設定」功能，並開放香港地區Apple Watch用戶使用。本地有移動電訊商推出Apple Watch家人共享服務計劃，月費最低為21元。 數碼通昨宣布 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 全新智能手錶 三星或月底發布 今日 全新智能手錶 三星或月底發布 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 2021/06/10 Galaxy S21 FE或8月發布 售價較上一代便宜 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 2021/06/10 雷蛇夥初創Clearbot 開發清理海洋塑膠機器 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 2021/06/09 黑客襲美燃油管 FBI已追回逾半贖金 用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機 2021/06/09 用三星OLED屏幕 Google料推摺疊機 Apple Watch watchOS 數碼通（00315）