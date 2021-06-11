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「我最喜愛商場大獎」頒獎禮 嘉許優越表現與服務

行政人員版 04:00 2021/06/11

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最近城中有件盛事一定要同大家分享，就係「我最喜愛商場大獎2020-21頒獎禮」！黛安知道，活動由《U Magazine》主辦、U Lifestyle、《香港經濟日報》、《晴報》同《e-zone》協辦，今年已踏入第九屆，今年除咗設有「全港10大我最喜愛商場」同「全港20大我最喜愛商場活動」，仲有以「家」做主題，新增多個主題商場大獎，藉此提高業界嘅服務水平、質素同競爭力。

頒獎典禮喺5月27日舉行，當日由香港經濟日報集團執行董事暨公司秘書王清女士致辭，揭開序幕。佢話過去一年，各行業都遇上唔同程度嘅衝擊，憑住大家嘅努力同堅持先可跨越難關，所以感謝每位緊守崗位嘅從業員。

頒獎嘉賓之一嘅香港旅發局主席彭耀佳博士話，面對疫情衝擊，商場不但採取嚴格防疫措施，為旅客同市民提供安心嘅消費環境，更花心思舉辦創意活動、引入嶄新商戶提升顧客嘅消費體驗，值得嘉許。另一位頒獎嘉賓香港零售科技商會會長蘇增慰，亦分享關於智慧零售與消費嘅新模式。

當晚共頒發40個獎項，包括全港10大我最喜愛商場、全港20大我最喜愛商場活動、我最喜愛為食商場、我最喜愛親子商場、我最喜愛潮流商場等等，仲有最佳商場社交媒體及最佳商場應用程式，獎項得主都係經大會評判嘅專業評審及公眾網上投票選出，想睇完整得獎名單可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報

頒獎禮上各界精英濟濟一堂，場面熱鬧。

王清女士致辭時，感激各界及評審嘅鼎力支持。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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