不罰犯錯，只罰欠誠信

我在管理上不傾向懲罰犯錯，只會懲罰欠誠信的員工。

我認為每個人都會犯錯。愈肯承擔，愈勤力的人，犯的錯誤愈多。每個人的犯錯比率都差不多，做得多自然錯得多。只有那些經常躲懶、無所事事的人才不會犯錯，不做工作自然沒有錯誤。

每個人都想追求成功，沒有人喜歡失敗。做錯事造成的挫敗感，已經是最大的懲罰，沒有必要增加懲罰。如果處分做錯事的人，就是雙重懲罰，這只會打擊信心和自尊，對於同事，對於公司都沒有好處。

懲罰機制還有一個問題，就是鼓勵大家掩飾錯誤，避免受罰。當大家都努力掩飾錯誤，就會錯過犯錯的積極意義——從錯誤中學習。這不但讓犯錯的人變得更好，也讓其他人從中學習。所以不但不應懲罰錯誤，還應鼓勵大家分享錯誤。

只要錯誤沒有令企業滅亡，甚麼錯誤都可以承受。如果公司的系統，會令企業因為個別員工的錯誤而倒下，那便是系統的問題，而不是個別員工的問題。管理者應該識別這種系統風險，而不是懲罰個別犯錯的人。

不懲罰錯誤，但對欠誠信的人卻不應手軟。放過欠誠信的人，不但等於發放「誠信不重要」的信息，欠誠信的人，會愈做愈大膽，最終對企業造成無法彌補的傷害。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》