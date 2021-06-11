少年打針爭分秒 權責風險急釐清

本港12至15歲少年今天起可預約新冠疫苗，最快下周一端午節接種，港府應爭分奪秒，日內公布相關歲數組別的心肌炎背景發病率，盡快釋除潛在風險疑慮，也急需釐清安排學生打針，校方、家長權責誰屬。歇暑在即，當局還須及早聯絡安排醫護親身講解，專車接送、外展接種等措施，才能事半功倍，9月後加快全面復課。

歇暑前快接種 外展須速安排

公務員事務局局長聶德權公布，全港約24萬12至15歲少年下周一可到社區疫苗接種中心打復必泰，最快本月21日安排專車接送師生和家長打針，28日起可到校接種。

全球目前至少13個國家容許兒童打復必泰，當中逾300萬人已接種，但家長始終最關注以色列和美國所謂年輕男性打針或致心肌炎的詳情。

美國疾控中心（CDC）表明，針後心肌炎概率，與背景發病率無異，意味兩者或沒關係。而且，變種毒株肆虐，當地現近三分之一青少年染疫後要送院，個別更需插喉，CDC已特別促請家長讓子女打針。數天前，以色列亦如期展開少年接種。

據疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，初步數據顯示本地中學生針後手臂痛及疲倦等副作用略少於西方，可令人稍為安心，惟醫管局仍須盡速於少年開打前備妥，這組別心肌炎、面癱等徵狀的背景發病率。

青少年鮮有三高，但德國官方專家組表明，有肥胖症、心臟衰竭等高風險因素者，反而更需要打針。港府已聯絡兒科組織及醫學院等到校園講解，大方向正確，醫護及官員若能趕及學期結束前，一次過在校園或網上為師生家長諮詢解說，效果必更顯著。

學校猶如社會縮影，各人的顧慮相差無幾。港府既拋出了全面復課需逾7成接種率的軟指標，校方作為僱主就促請教職員打針有何權責、校方安排接種有沒有義務同時確保學生適合打針、親子對針劑意見相左的對策等等，均亟需釐清。

復必泰有限期 研再下調歲數

港府再重申市民8月底前應接種第一劑復必泰，意味本月下旬展開專車接送和校園接種後，校方只剩兩、三星期上課日，可趁全員在校輕鬆加插打針安排。外國及本地經驗顯示，針對青少年群組，若能有青年人受落的偶像、名人或商企協助谷針，特別能帶來很好的效果，否則校方就算有意協助營造正面接種氣氛，恐亦事倍功半。

當局除了從速重點宣傳，也要積極籌謀全城打針運動的下一步。身兼港大兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆認為，一定要延至12歲以下的小學生，未滿5歲則未必需要。復必泰接種有限期下，港府須緊追藥廠數據，盡快研究和公布下學期開課前小童應否開打復必泰、未成年又可否接種科興，還是末季之後仍能繼續外展接種等特別安排。

美國抗疫旗手福西曾說，除非兒童可接種，否則美國沒可能達到群體免疫，若自己有孫兒，定會叫他們打針。本港接種率仍偏低，可謂更迫切需要青少年和兒童主動出一分力，預防染疫、避免感染他人，港府、醫護和學界等皆須分秒必爭，齊心推廣。

責任編輯：張志堂