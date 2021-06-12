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西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊

副刊版 2021/06/12

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街頭藝術組織HKwalls的塗鴉遍布中上環、灣仔、黃竹坑等地區，眾打卡牆也為各區注入新活力。組織藝術家們在上月也快閃西貢，在大街小巷的牆壁創作超過20幅壁畫。另外，西貢近年亦有不少文青小店進駐，從手工

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欄名 : 本地遊

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