西貢全新打卡壁畫牆 兼逛文青小店一天遊 副刊版 2021/06/12 分享： 街頭藝術組織HKwalls的塗鴉遍布中上環、灣仔、黃竹坑等地區，眾打卡牆也為各區注入新活力。組織藝術家們在上月也快閃西貢，在大街小巷的牆壁創作超過20幅壁畫。另外，西貢近年亦有不少文青小店進駐，從手工 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 2021/06/11 Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation 搭海洋光譜號2晚行程$1,051起 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 2021/06/09 維港凱悅尚萃酒店西澳主題住宿 設景點打卡位送餐酒Jurlique禮品包 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 2021/06/09 「維港蛻變」藝術作品限時登場 必看80米長空中之河 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 2021/06/08 朗豪坊Ｘ台灣插畫家WHOSMiNG打卡位 入會消費送有機殺菌噴霧劑及盆栽 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 2021/06/05 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 西貢 視覺藝術 可持續發展