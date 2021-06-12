傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽

傲雲峰為港鐵宋皇臺站附近的大型屋苑，距離該站出入口約8分鐘步程，為不少鍾情大屋苑的買家所留意。區內代理透露，近期屋苑睇樓量上升，有買家趁通車前入市。

置高物業董事總經理林巍表示，屋苑的睇樓量較過去增加約

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