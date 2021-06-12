迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售

宋皇臺站附近有不少單幢物業，其中樓齡較新的迎豐吸引投資者入市，亦有業主睇好前景封盤，目前只有約10個買賣放盤。

主打開放式及1房細戶的單幢住宅迎豐，樓齡僅4年，頗受買家歡迎。置高物業董事總經理林巍指出，

...