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迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售

置業家居 2021/06/12

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宋皇臺站附近有不少單幢物業，其中樓齡較新的迎豐吸引投資者入市，亦有業主睇好前景封盤，目前只有約10個買賣放盤。

主打開放式及1房細戶的單幢住宅迎豐，樓齡僅4年，頗受買家歡迎。置高物業董事總經理林巍指出，

...

欄名 : 封面故事

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