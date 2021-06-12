The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 置業家居 2021/06/12 分享： 宋皇臺站其中一個出口位於九龍城舊區南角道一帶，方便九龍城區的居民。九龍城區以單幢住宅為主，雖然睇樓量較之前上升，平均每周有約10多枱客睇樓，但整體交投仍不算多。 中原地產高級分行經理吳子麟表示，九龍城全 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 今日 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 今日 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 今日 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 今日 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 你可能感興趣 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 今日 01:00 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 今日 01:00 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 01:00 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 最新專欄文章 更多 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 今日 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 嘉景花園離港鐵站5分鐘 最平$625萬有交易 今日 嘉景花園離港鐵站5分鐘 最平$625萬有交易 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 今日 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 今日 翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 中原地產 放盤