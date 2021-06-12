The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起

宋皇臺站其中一個出口位於九龍城舊區南角道一帶，方便九龍城區的居民。九龍城區以單幢住宅為主，雖然睇樓量較之前上升，平均每周有約10多枱客睇樓，但整體交投仍不算多。

中原地產高級分行經理吳子麟表示，九龍城全

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