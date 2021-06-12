翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場

翔龍灣為土瓜灣區的指標屋苑，提供逾千伙，鄰近九龍城碼頭。區內代理指，翔龍灣業主叫價強硬，議價空間少，現時約有80個放盤，2房最平$698萬入場。

卓天置業營業董事楊伯強表示，翔龍灣最新一宗成交為1座中層

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