翔龍灣暫約80個放盤 2房$698萬起入場 置業家居 2021/06/12 分享： 翔龍灣為土瓜灣區的指標屋苑，提供逾千伙，鄰近九龍城碼頭。區內代理指，翔龍灣業主叫價強硬，議價空間少，現時約有80個放盤，2房最平$698萬入場。 卓天置業營業董事楊伯強表示，翔龍灣最新一宗成交為1座中層 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 今日 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 今日 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 今日 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 今日 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 你可能感興趣 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 今日 01:00 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 今日 01:00 傲雲峰部分業主看好後市 收窄議幅待價沽 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 01:00 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 最新專欄文章 更多 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 今日 屯馬綫月底通車 土瓜灣+宋皇臺樓市潛力大解放 嘉景花園離港鐵站5分鐘 最平$625萬有交易 今日 嘉景花園離港鐵站5分鐘 最平$625萬有交易 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 今日 欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 今日 The Avery叫價轉趨硬淨 開放式$495萬起 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 今日 迎豐睇好前景封盤 僅10伙放售 放盤 翔龍灣