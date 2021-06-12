欣榮花園近期睇樓量增三成 部分業主無價講

由房協發展的欣榮花園，提供900個單位，基座設有商場，住客起居便利，距離港鐵土瓜灣站約5至6分鐘步程。區內代理指，屋苑近期睇樓量上升，業主議價空間亦慢慢收窄。

利嘉閣高級經理黃育華表示，欣榮花園現時有約

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